Нарвский колледж 8 декабря отметит свое 20-летие

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Празднование юбилея Нарвского колледжа начнутся с семинара. После этого состоится прием ректора Тартуского Университета Тоомаса Ассера, а продолжится день танцевальным представлением "Образы бытия" в театральном центре Vaba Lava.

Нарвский колледж. Автор: Анна Маркова

В 1999 году, был основан Нарвский колледж. В течение 20 лет колледж готовит местных учителей и распространяет эстонский язык в Нарве. За двадцать лет работы диплом получили более 1600 выпускников, большинство из которых (1340) получили высшее педагогическое образование.

По словам исполняющего обязанности директора Нарвского колледжа Тартуского университета Марека Саммуля, за 20 лет колледж стал неотъемлемой частью Нарвы. "Нарву сложно представить без колледжа. Для нарвитян это место является частью идентичности, а для местных школ и детских садов – это первое место, куда можно обратиться за советом. После открытия специальностей по предпринимательству и ИТ колледж занял четкую позицию и в продвижении местного предпринимательства".

На юбилейном семинаре преподаватель Нарвского колледжа Аэт Кийсла и бывший студент Павел Куракин вспомнят о минувших годах. О роли колледжа в регионе расскажет руководитель Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм, а в будущее заглянет эксперт по коммуникации Ильмар Рааг.

После семинара состоится торжественный прием ректора Тартуского Университета Тоомаса Ассера, на который приглашены ближайшие партнеры Тартуского Университета и Нарвского колледжа как из Ида-Вирумаа, так и со всей Эстонии.

День завершится в театральном центре Vaba Lava представлением ансамбля народного творчества Тартуского университета "Образы бытия", которое покажет, как наши народные танцы и костюмы говорят на языке узоров и движений. Художественным руководителем и постановщиком представления является Авели Асбер

Источник: rus.err.ee