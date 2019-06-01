За тренажером – как на воде

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23 ноября стартовал сезон академической гребли в помещениях – так теперь называется гребля на тренажерах. Первые соревнования, чемпионат Эстонии на длинной дистанции, прошли в Вяйке-Маарья.

Даниил Светланов (в центре) — победитель стартов в группе участников 2004 г.р.

Основная дистанция для большинства классов – 6000 метров. Только дети 13-14 лет и парагребцы соревновались на 3000 м.

Отметим, что гребля в помещениях уже 5 лет носит официальный статус, проводится чемпионат мира, и федерацией гребли Эстонии учреждена состоящая из 4 этапов серия соревнований в этом виде спорта. Гребля в помещениях обрела зрелищность благодаря компьютерной программе, которая выводит на большой монитор графику, имитирующую реальный заплыв, и зрители в зале могут наблюдать движение лодок на дистанции.

6000 метров – дистанция нестандартная, требующая особой подготовки, не все хотят участвовать, но поскольку соревнованиям придан статус чемпионата страны, они привлекают большое количество спортсменов. Дальнейшие этапы будут более привычными – 1000 и 2000 м. Для зачета во всей серии необходимо участвовать по меньшей мере в трех этапах.

Результаты гребцов спортшколы «Энергия» в Вяйке-Маарья таковы:

Даниил Светланов (2004 г.р.) – I место, Эдвард Скривел (2006 г.р.) – II место, Влада Дейснер (2002 г.р. и младше) – 6 место, Игнат Гончаров (2002 г.р. и младше) – 6 место.

Тренеры команды гребцов - Сергей Глушко и Татьяна Дубинко.

Виталий Школа











