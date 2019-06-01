С мечтой об олимпийском золоте

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Все чаще в городских спортивных хрониках появляется имя молодого нарвского пловца Демида Солодова. На последнем чемпионате Эстонии Демид принес в копилку спортшколы «Энергия» девять из десяти завоеванных на соревнованиях медалей.

У Демида немало и рекордных достижений на республиканском уровне, представляет он Нарву и в молодежной сборной Эстонии по плаванию.

Март 2109, чемпионат Балтии, Тарту – четыре первых места.

Май, молодежный чемпионат Латвии, Рига – 1 место.

Май, чемпионат Эстонии, Тарту – 2 место в абсолютном зачете среди мужчин.

Июнь, чемпионат Эстонии (юноши), Тарту - 5 золотых медалей.

Июль, чемпионат Северных стран (юноши), Дания – 2 первых места, рекорд Эстонии.

Июль, Олимпийский юношеский фестиваль, Баку – 9 место.

Ноябрь, чемпионат Эстонии среди юниоров – 6 золотых медалей.

Результаты впечатляют, и мы встретились с молодым спортсменом и его тренером Сергеем Изотовым.

- Демид, начнем сначала. Сейчас тебе 16 лет, а когда ты в первый раз пришел в бассейн?

- Бабушка начала меня водить в подготовительную группу, когда мне было 4 года. Учился плавать, а бабушка показывала стили плавания.

- А когда понял, что плавание – это твоё, и им нужно заниматься серьезно?

- Примерно в 12-13 лет, после того, как стал выигрывать соревнования.

- И теперь…

- Сейчас плавание – часть жизни, приоритет, даже выше, чем учеба. Но и с учебой всё хорошо. Эти два занятия можно спокойно совмещать.

- Где учишься?

- В Ида-Вирумааском профессиональном центре.

- Какой видишь свою дальнейшую спортивную карьеру? Спортшкола закончится, а дальше?

- Если поеду в другой город учиться в университете, то и там буду искать, где заниматься. Клубов плавания много и в Эстонии, и в других странах, это очень популярный вид спорта.

- А не думал связать жизнь с плаванием, продолжить учебу именно в этом направлении?

- Есть вариант пойти учиться на тренера, продолжать плавать.

- И какова цель, мечта?

- Олимпиада. Хочу выиграть эти соревнования, стать олимпийским чемпионом.

- Это серьезно… Считаешь, что сможешь, хватит сил и умения?

- Да, могу. Сейчас нагрузки на тренировках стали еще больше, но я справляюсь. Силы есть, желание тоже, цель тоже есть.

- Думаешь, для этого хватит базы спортшколы «Энергия»?

- Мой тренер, Сергей Изотов, отличный профессионал, он тренировал немало поколений пловцов, знает все тонкости. Его задания рассчитаны на конкретного пловца. Вообще, если бы не он…

- Сергей Изотов сразу стал твоим тренером?

- Да, как только я перешел в спортивную группу, с первого класса. Он очень много для меня сделал. Не знаю, где бы я сейчас был.

- Ты в последнее время выигрываешь буквально все соревнования. Нет зависти среди товарищей по команде?

- Нет, что вы! Команда всегда помогает, поддерживает. Мы помогаем друг другу, строим тренировки так, что либо я за ними тянусь, либо они за мной. Стараемся брать друг у друга лучшее.

- Какой стиль плавания тебе лучше всего удается?

- Вольный стиль, или кроль. Выигрывал и комплексные заплывы, но все они заканчиваются кролем, а здесь я – номер один.

- На молодежных европейских Олимпийских играх в Баку ты стал девятым. Какие выводы?

- Я могу соревноваться на равных. Знаю свои ошибки, и сейчас работаю над их устранением. Плавание ведь очень сложный в техническом плане вид спорта. Нагрузки большие, тяжелые, но одной силы тут недостаточно.

- А что еще нужно? Предрасположенность, талант?

- Таланта тут меньше всего. Работа, техника. Силу можно накопить, но до определенного предела. А технику можно оттачивать бесконечно.

Сила, конечно, тоже нужна. Сила плюс техника. И работа, тренировки. Не только бассейн, но и тренажерный зал, и бег.

Далее в разговор вступает тренер Демида Сергей Изотов. Не отрицая мечты Демида об олимпийском золоте, наставник спортсмена ставит ему более близкие и конкретные задачи.

- Наша задача на следующий летний сезон – чемпионат Европы среди юниоров, который пройдет в июле в Англии. Норматив на одну дистанцию мы уже выполнили, будем стремиться иметь в запасе еще парочку.

- А как вы оцениваете уже достигнутое? Что можете сказать о своем воспитаннике?

- Если взять российскую классификацию, то Демид уже выполнил норматив мастера спорта России. Парень целеустремленный, психологически устойчивый, с сильным характером. Если говорить о таланте, то у каждого свой потолок, свой физический предел. У Демида, можно сказать, средние данные, но есть работоспособность, есть цель, есть желание. Есть ребята более одаренные, но быстрее плывет он, потому что это подкрепляется работой. Пахотой.

- У Демида большой резерв? Каковы, на ваш взгляд, у него перспективы?

- Об этом никто не скажет, даже Бог. Уже поступали предложения от других клубов, но я считаю, что в 16 лет лучше жить и тренироваться дома. А мечтать – это здорово! Что же касается Баку, юношеской Олимпиады, здесь сошлось несколько факторов – накануне прошел чемпионат Северных стран, сорвалась подготовка. Но девятое место – это неплохо. Он стал лучшим из сборной Эстонии.

- Значение Демида для команды спортшколы «Энергия» сейчас велико…

- Конечно. Учитывая, что с 2020 года очки будут приносить только призовые места. Уже на последнем чемпионате мы работали не на рекорды, а на команду. Конкуренция в Эстонии большая.

В конце разговора Демид счел нужным добавить:

- Я уверенно чувствую себя в стрессовых ситуациях, поэтому всегда буду стремиться оказаться на финише первым!

Что ж, пожелаем спортсмену и тренеру новых успехов. И будем ждать сообщений о рекордах Демида Солодова – и не только на республиканском уровне!

Виталий Школа







