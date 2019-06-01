Андруса Веэрпалу и других эстонских лыжников на 4 года дисквалифицировали за допинг

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о четырехлетней дисквалификации попавшихся на употреблении кровяного допинга эстонских лыжников Андреаса Веэрпалу, Алго Кярпа и Карела Таммъярва. Также на четыре года за нарушение антидопинговых правил дисквалифицированы бывший главный тренер сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавер и двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу.

Андрус Веэрпалу. Автор: Фото: ERR

Заявление о дисквалификации Андреаса Веэрпалу, Алго Кярпа и Карела Таммъярв, а также казахстанского спортсмена Алексея Полторанина прозвучало в пятницу, 29 ноября, на пресс-конференции в финской Руке, где стартует первый этап Кубка мира сезона 2019/20.

"Мы провели тщательное расследование этой ситуации", - сказала генеральный секретарь FIS Сара Льюис, слова которого приводит шведское издание Expressen.

Указанные лыжники дисквалифицированы за использование кровяного допинга. Алексея Полоторанина, Андреаса Веэрпалу и Карела Таммъярва австрийские власти задержали по подозрению в употреблении допинга в конце февраля во время проходившего в этой стране чемпионата мира. Все трое признали свою вину и были отпущены на свободу.

Позднее в использовании кровяного допинга признался еще один эстонский лыжник Алго Кярп.

Мати Алавера и Андруса Веэрпалу, работавших тренерами, FIS дисквалифицировала за причастность к допинговому скандалу.

4 ноября Харьюский уездный суд признал Мати Алавера виновным в склонении спортсменов к употреблению допинга. Он наказан условным лишением свободы.

Источник: rus.err.ee