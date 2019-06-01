Директором Нарвского колледжа стал Марек Саммул

На эту должность Саммула в пятницу, 29 ноября, избрал сенат Тартуского университета.

С 1 июня Саммул работал исполняющим обязанности директора Нарвского колледжа.

Помимо него на пост директора претендовали еще четыре кандидата.

Марек Саммул изучал экологию в Тартуском университете и получил докторскую степень в области экологии растений и экофизиологии в 2003 году. У него богатый преподавательский и исследовательский опыт в качестве академика в Тартуском университете и Эстонском университете естественных наук.

Директор Нарвского колледжа был избран сроком на пять лет. Он вступит в должность 1 января 2020 года и проработает на этом посту до 31 декабря 2024 года.

Нарвский колледж ТУ начал действовать на базе Нарвской высшей школы с 1999 года. Первым директором была Катри Райк, которая с небольшим перерывом руководила учебным заведением до 2015 года. Затем ее на этой должности сменила Кристина Каллас. Ставшая в ноябре прошлого года председателем партии "Эстония 200" Каллас на время избирательной компании приостановила работу в колледже, а в марте 2019 года решила окончательно покинуть пост директора.

Источник: rus.err.ee