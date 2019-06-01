Антон Долин: в брутальной, поэтичной Нарве надо обязательно снимать кино

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В рамках проведения в Ида-Вирумаа кинофестиваля KinoFF в Нарве побывал известный российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино», кинообозреватель в телевизионном шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Антон Долин.

Антон Долин: подводя итоги уходящего кинематографического года, хочу сказать, 2019-й был очень интересным! Фото: Анастасия Волкова, KinoFF

20 ноября он выступил в Нарвском колледже ТУ с лекцией о современном российском кинематографе. Надо сказать, лекция очень быстро переросла в почти двухчасовую беседу с пришедшими в большую аудиторию НКТУ, вопросы Долину задавали самые разнообразные: помимо российского кино о новинках мирового кино и европейской кинодокументалистике, о Бреде Пите и Ди Каприо, Уэсе Андерсоне и Ларсе фон Триере, «Мстителях» и «Джокере»…

Предлагаем читателям «ВП» некоторые моменты из этого разговора.

Иди и смотри

- Российское кино сегодня — в полном порядке. Считаю неправомерным говорить: «российское кино на подъеме», потому что оно никуда и не опускалось, чтобы потом подниматься. Вообще же, ставить общий диагноз российскому кино бессмысленно, потому что это живой организм, с которым постоянно что-то происходит. Сегодня кажется, что пациент скорее мертв, чем жив, а завтра наоборот. Каждый год я составляю десятку самых лучших российских фильмов, и десятки мне реально не хватает, потому что интересных, отличных российских фильмов гораздо больше!

И вообще сегодня в кинематографе — я имею в виду уже и мировое кино — работает просто огромное количество талантливых людей.

Если говорить о современных российских фильмах, то я бы рекомендовал обязательно посмотреть следующие: «Война Анны» Алексея Федорченко (хотя он не получил премий и не пошел в прокат, я бы назвал его лучшим фильмом 2018 года), «Дылда» Кантемира Балагова, (лично для меня этот фильм стал фильмом-открытием нынешнего года, этот фильм, вероятно, будет отправлен на «Оскар»), «Француз» Андрея Смирнова, «Верность» Нигины Сайфуллаевой (единственный авторский фильм, который принят широкой зрительской аудиторией, кассовые сборы составили уже почти 100 млн рублей), «Бык» режиссера-дебютанта Бориса Акопова (получил главный приз на «Кинотавре 2019), «Одесса» Валерия Тодоровского, «Текст» Клима Шипенко (собрал уже 300 млн рублей), «Керосин» Юсупа Разыкова, «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой (эта картина попала на Каннский фестиваль), «Грех» Андрона Кончаловского, «Sheena 667» Григория Добрыгина, «Гроза» Григория Константинопольского. Ждем «Вторжение» Федора Бондарчука, премьера запланирована на 1 января 2020 года.

В 2020-м выйдет новый полнометражный анимационный фильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких» - это совершенно уникальная вещь. В основе картины — повесть Николая Гоголя «Нос» и одно­имённая опера Дмитрия Шостаковича, которая была под запретом при советской власти в течение нескольких десятилетий.

Огромное впечатление на меня произвел документальный фильм Сергея Лозницы «Государственные похороны» - о том, как хоронили Сталина. И постарайтесь найти возможность посмотреть также документальный фильм «Хроники ртути», поэтичный, странный. Его сняли русские режиссеры, которые живут и работают в США — Александра Кулак и Бен Гез. Очень рекомендую посмотреть документальный фильм «Сорокин Трип» Ильи Белова. Владимир Сорокин впервые с предельной откровенностью рассказывает о своей жизни. Для меня писатели Сорокин и Пелевин — синонимы России.

Не могу не сказать еще о двух фильмах, которые о России, но сделаны не в России. Это «Дау» Ильи Хржановского о легендарном физике Льве Ландау и «Чернобыль» Йохана Ренка. «Дау» (к слову, основной инвестор - русский олигарх Сергей Адоньев) — это не только кино и даже не столько кино, это грандиозный эксперимент, монументальный проект, включающий помимо отснятого материала перформансы, концерты, инсталляции. Ничего подобного до сих пор в кино не существовало. Задуман он был 10 лет назад. Съемки длились около 3 лет, отснято более 700 часов материала, из которых смонтированы фильмы и сериалы. Снималось более 300 человек, практически все не профессиональные актеры, среди них ученые, студенты, сотрудники госбезопасности, интеллектуалы, безработные, священники, раввины… «Дау» в начале этого года демонстрировался в Париже, для чего было переоборудованы помещения трех театров. И это отдельная тема. В России не было показано ни одного кадра «Дау». Думаю, и не будет. Если спросите меня, как его посмотреть, не отвечу. Были планы устроить его демонстрацию в Риме, Лондоне, Берлине.

Без денежного эквивалента

- В советские времена достижения кинематографистов отмечались премиями - Государственная, Ленинская, Сталинская; они могли очень существенно повлиять на благосостояние режиссеров, актеров. А что сейчас? Судя по интервью современных российских режиссеров, сегодня премии различных фестивалей не имеют какого-то серьезного денежного эквивалента...

- Да, это так. В отличие от американских кинофестивалей подавляющее количество европейских (в том числе , например, Каннский, Берлинский) и российских фестивалей своих победителей не озолотят. Победа на фестивале не гарантирует занятость, материальное благополучие. Но символическая значимость фестиваля всегда очень важна! И это вопрос не только честолюбия, тщеславия, но и признания, возможностей двигаться вперед. Если картина отмечена, значит, к ней будет привлечено внимание дистрибьюторов, инвесторов и далее по цепочке…

Хочу заметить, что русское кино выжило в сложные 1990 гг. в большой степени благодаря и «Кинотавру». Этот фестиваль многим профессионалам придавал сил, чтобы не уйти из кино, многие сохранились благодаря «Кинотавру».

- Вы упомянули олигарха Адоньева, который спонсировал «Дау». Дают ли деньги на кино другие российские олигархи?

- Сегодня власть — главный продюсер российского кино. Скажем прямо: меценатство в современной России не очень развито. Правда, Роман Абрамович очень активно начал поддерживать кинематограф. Сделал фонд, который финансирует российских режиссеров. Дают гранты Звягинцеву, Серебренникову. Нашему журналу «Искусство кино» тоже дали солидный грант, поскольку прибыли наш журнал не приносит, его нельзя назвать коммерческим предприятием.

А снимать кино хотят очень многие. Два дня назад я еще находился в Москве и в качестве эксперта заседал в совете Фонда кино. Так вот с 10 утра до 14.30 каждые пять минут проходила презентация нового проекта, который просит финансирования.

«Вне войны мы не существуем»

- Грядущий 2020 год будет годом 75-летия Победы. Есть ли государственный заказ на фильмы этой тематики? И увидим ли мы фильмы сродни «Проверкам на дорогах» Алексея Германа, который в свое время был положен на полку на 16 лет, так как его посчитали недостаточно патриотичным и «геройским», или будем смотреть что-то типа «Сталинграда» Федора Бондарчука?

- Я бы не делал такую парадигму: Герман — Бондарчук. Скорее «Проверки на дорогах» - «Т- 34», который преподносит войну как аттракцион. Но тем не менее он стал самым кассовым фильмом года. Госзаказ есть. Тема войны постоянно эксплуатируется нашим кинематографом; без войны мы не существуем. И я знаю, что уже начинают съемки Андрей Шальопа и Ким Дружинин, авторы фильма «28 панфиловцев». Но знаю, что делает свой фильм и Бакур Бакурадзе. «Таня и война» - это фильм о художниках, которые во время блокады Ленинграда трудятся над мозаиками на станциях метро.

Мы с Кареном Шахназаровым (генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм») уже строим планы: хотим к 75-летию Победы показать все 5 фильмов киноэпопеи «Освобождение» и параллельно с этим возвратить на экраны и такие прекрасные камерные фильмы о войне, как «Восхождение», «Баллада о солдате» и др. В прошлом году был показан фильм «Летят журавли», и он имел большой успех. Советские фильмы о войне это, как ни странно, самые не токсичные фильмы из всего, что есть.

Как стать продвинутым зрителем?

Такой вопрос тоже прозвучал из зала.

Антон Долин:

- Ответ я даю в своей новой книге «Как смотреть кино», которая скоро выйдет из печати. Для начала задайте себе вопросы: что я хочу посмотреть? И для чего я иду в кино? Поплакать? Подумать? Отвлечься? Развлечься? Многие идут просто механически: вот все посмотрели, пойду-ка и я. При таком подходе разочарования неизбежны: искал высокого искусства, а попал на развлекуху. Люблю цитировать Михаэля Ханеке: «Фильм - это трамплин. Прыжок совершает зритель». Прыжок всегда можно совершить.

Ну и завершилась встреча, естественно, вопросом : как вам Нарва? Антон Долин побывал здесь впервые.

- Очень понравилась! Брутальный, поэтичный город. И его надо снимать. Водопады, фабрика ваша — на их фоне можно такую драму развернуть! И я удивляюсь, почему этого до сих пор никто не сделал.

Наша справка: Антон Долин Родился в 1976 г. в Москве. Окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Российский журналист, кинокритик, ведущий радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и кинообозреватель телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. С 11 июня 2017 года - главный редактор журнала «Искусство кино». Кандидат филологических наук. Дважды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Светлана Зайцева











