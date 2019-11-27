Предприимчивость в моде! Или как Кохтла-Ярвеская Ярвеская школа годами прививает предприимчивость своим ученикам

Дата публикации: 27-11-2019, 16:02 Просмотрено: 115

Чем больше мы позволяем детям познавать, начинать какую-то деятельность и доводить ее до конца, тем предприимчивее они вырастают – именно так можно суммировать основной принцип программы «Предприимчивая школа». В сеть «Предприимчивых школ» входит более 135 образовательных учреждений Эстонии, 20 из них в Ида-Вирумаа. В октябре этого года, на образовательном фестивале «Предприимчивых школ» награждали предприимчивые школы и детские сады, в том числе, награду в категории «Лучшее сотрудничество с партнерами» получил проект Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы.

Плиссированные юбки из газетной бумаги, блузки, жилеты, платья, разрисованные маркерами и неоновыми красками, кеды с моргающими LED-лампочками, пальто и шапки – такая картина предстала перед зрителями на показе, организованным школьниками Кохтла-Ярве уже седьмой год подряд.

Мода для этой молодежи не что иное, как материализация собственной предприимчивости и самовыражения.

«Я однажды спросил у Евгении Уусвяли, спит ли она когда-нибудь», – вспоминает спустя годы, руководящая 9 лет Кохтла-Ярвеской Ярвеской школой Анне Эндъярв, беседу с одной ученицей – участницей Moedemm, позже окончившей гимназию с медалью. – «Она ответила, что да, пару часов спала».

Но это время у Евгении и других учеников Ярвеской школы, связанных с Modemm, не пропало даром, потому что эти ученики сами хотели организовать что-то грандиозное и действительно стоящее. Что-то, что было бы полезным и после окончания школы.

Moedemm – это не обычный проект, потому что вот уже 7 лет сотни молодых людей региона отдают ему свою энергию и время. Сам показ обычно проходит в апреле, но подготовка длится 4-5 месяцев в свободное от уроков время. Десяток молодых дизайнеров из разных школ Ида-Вирумаа каждый год тратят на подготовку коллекций по 50-100 часов! Плюс пара десятков учеников Ярвеской гимназии активно задействованы в организации самого показа. Для многих из них – это самое главное мероприятие учебного года.

Повторное использование и мода

Идея организации Moedemm возникла у учеников Кохтла-Ярве именно с повторного использования. В 2012 году среди членов ученического самоуправления зашел разговор о том, чтобы связать неделю вторичного использования и дни стиля.

С появлением нового организатора по внеклассной работе в 2014 году, работа по созданию красивых вещей из старья продвинулась еще дальше.

В течение нескольких лет, школьники ездили обучаться к лучшим умам и умелым рукам в Тарту в «Паллас», Вируский колледж ТТУ и в Художественную академию.

История Дианы Дробот

Увлекающаяся искусством и рисованием Диана, представившая свою коллекцию на первом показе Moedemm, вспоминает, что хоть повторное использование и имело для нее значение, она не хотела, чтобы её модели были одеты в целлофановые мешки. Она хотела сделать что-то красивое и практичное. Вдохновение искала в интернете и в маминых старых журналах мод. Благодаря легендарной учительнице трудов Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы Инне Толса, которая научила шитью её и еще сотню девочек в школе, Диана смогла представить три комплекта летней одежды уже на первом показе Moedemm. Материалом для коллекции стали вещи из ее собственного гардероба и городских магазинов секонд-хенд. Диана вспоминает, что самым сложным было найти модели, потому что в этом возрасте молодые люди отказываются одевать одежду, сшитую школьницей!

Несмотря на то, что Диана не победила, появился опыт и ощущение себя! Также появилась блестящая возможность представить свою коллекцию в торговом центре в Йыхви, вместе с Женей Фокиным.

После двух выступлений на показе с собственной коллекцией, Диана, будучи руководителем ученического самоуправления, начала заниматься организацией уже самого показа Moedemm. Она также занималась коллекциями ученического самоуправления и их показом. «В процессе я поняла, что мне нравится создавать и собирать идеи», – говорит она.

Какую пользу получают школьники?

«Это самое грандиозное мероприятие в нашей школе, организованное самими учениками, где мы получаем как опыт организации и самовыражения, так и чувство уверенности на всю жизнь» – рассказывает организатор по внеклассной работе Трийну Теппе, которая также причастна ко всему, что связано с организацией Moedemm. Она также отмечает, что если сначала это было просто обычной внеклассной деятельностью, то теперь это тесно связано с учебными предметами, такими как труды, изобразительное искусство, математика.

Школьники, участвовавшие как организаторы или дизайнеры в Moedemm, с удовольствием рассказывают о том, насколько полезен для них был этот опыт. Например, Диана верит, что участие в Modemm помогло ей открыть в себе талант генератора идей и привело к Художественной академии, где она теперь изучает архитектуру и городское планирование. На самом деле еще несколько человек отправились получать высшее образование в области искусства. Директор Анне Эндъярв вспоминает, что первая победительница Moedemm Маарья Абель также изучает архитектуру. Победительница прошлого года Кайри Палм использовала свою коллекцию для поступления в художественную школу «Паллас» в Тарту.

Но дело в действительности не в моде или искусстве. Директор Кохтла-Ярвеской школы Анне Эндъярв отмечает, что в их школе, сколько она помнит, всегда наравне с хорошим образованием старались развивать также предприимчивость. Это делали и до присоединения к программе «Предприимчивая школа» в 2016 году и после, когда эта деятельность стала еще более целенаправленной. «У нас в году 175 учебных дней, а в нашем календаре каждый год 280 мероприятий», – подводит она кратко и эффектно итог происходящему в школе.

Показы мод Moedemm в Ярвеской школе

I Moedemm «Лето пёстрой бабочки» в апреле 2013 года, 4 коллекции от Ярвеской школы

II Moedemm «Цвет ночи» в декабре 2014 года, 3 коллекции от Ярвеской школы

III Moedemm «Вторая возможность» в апреле 2015 года, 5 коллекций из 4 школ Ида-Вирумаа

IV Moedemm «Мода в стиле танца» в апреле 2016 года, 7 коллекций (в т.ч. 4 от Ярвеской школы) из 4 школ Ида-Вирумаа

V Moedemm «Мой стиль говорит обо мне» в апреле 2017 года, 7 коллекций (в т.ч. 1 от Ярвеской школы) из 6 школ Ида-Вирумаа

VI Moedemm «Нейтральное и натуральное» в апреле 2018 года, 7 коллекций (в т.ч. 2 от Ярвеской школы) из 5 школ Ида-Вирумаа

VII Moedemm «Стань заметным» в апреле 2019 года, 9 коллекций (в т.ч. 5 от Ярвеской школы) из 5 школ Ида-Вирумаа

Количество участников мероприятия, включая команду организаторов и соревнующиеся команды, каждый год составляет около 100 человек.

Участвующие школы: Кохтла-Ярвеская Ярвеская гимназия, Ийзакуская гимназия, Йыхвиская гимназия, Кохтла-Ярвеская Ахтмеская гимназия, Кивиылиская I средняя школа, Мяэтагузеская основная школа, Йыхвиская русская основная школа, Кохтлаская основная школа, Йыхвиская основная школа, Ида-Вирумааский центр профессионального образования.

Рауль Калев