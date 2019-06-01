На кинофестивале PÖFF состоялась премьера первого эстонского шпионского сериала – „Reetur“

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Вчера в рамках кинофестиваля PÖFF с аншлагом прошла премьера снятого Elisa в сотрудничестве с Эстонской общественной телерадиовещательной корпорацией первого отечественного шпионского сериала „Reetur“, главную роль в котором исполнил популярнейший эстонский актер Тамбет Туйск. Уже в декабре этот сериал появится в широком доступе в Elisa Huub.

На кинофестивале PÖFF с аншлагом прошла премьера первого эстонского шпионского сериала, который называется „Reetur“ («Предатель») и был снят Elisa в сотрудничестве с Эстонской общественной телерадиовещательной корпорацией. В главной роли в сериале снялся один из наиболее именитых эстонских актеров – Тамбет Туйск («Товарищ ребенок», «Лес призрачной совы», «Последнее путешествие Леандера»).

Основанный на реальных событиях сюжет сериала о предателе-шпионе разворачивается в начале 2000-х годов, когда Эстония вступала в НАТО и ЕС, становясь при этом важнейшей целью для российских спецслужб. Автор идеи и консультант сценаристов сериала Андрес Анвельт отметил, что факты, положенные в основу сценария, были обработаны для придания событиям на экране дополнительной зрелищности. Зрители легко узнают многих персонажей и ряд событий, но при этом будут с огромным любопытством наблюдать за шпионской игрой в кошки-мышки в сочетании с романтическими похождениями персонажей. К тому же действие происходит в родных краях.

Исполнивший в сериале роль антигероя Тамбет Туйск сказал, что съемочная группа во главе с режиссером Эрго Кулдом была небольшой, но творческое сотрудничество оказалось на высоте. «Когда мне предложили эту увлекательную роль, я внимательно изучил захватывающий сценарий Мартина Алгуса, а также почти все доступные мне справочные материалы. До ежегодника КАПО у меня руки еще не дошли, на ночь такую серьезную вещь я читать точно не стану. Хочется верить, что основанный на реальной истории и сделавший ее художественно более привлекательной сериал „Reetur“ понравится зрителям. Мой антигерой, Альфред Винт, позволил мне одинаково ярко выразить как светлые, так и темные стороны человеческой натуры».

Андрус Хийепуу, руководитель подразделения частных клиентов Elisa – первого эстонского поставщика телекоммуникационных услуг, начавшего создавать собственный контент, добавил: залогом дальнейшего успеха сериала является увлекательная первая серия, и именно так восприняли начало этого сериала зрители на вчерашней премьере. «Отечественные телезрители, наверное, впервые увидят настолько близкий им по содержанию сериал в жанре шпионского боевика. Свежие и заставляющие задуматься сериалы наверняка найдут отклик у каждого жителя нашей страны и послужат надежным фундаментом для растущей коллекции собственного контента Elisa и обновленной услуги потокового видео».

Помимо Туйска в сериале задействованы многие известные отечественные актеры, такие как Вейко Порканен («Черный альпинист»), Мари Абель («Ноябрь»), Эва Колдитс («Возьми или оставь»), Урсула Ратассепп («Фехтовальщик»), Клаудиа Тийтсмаа («Лихие 90-е»), Индрек Таальмаа («Товарищ ребенок») и другие. Первые серии появятся в Elisa Huub в декабре.

Elisa Eesti является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. В сотрудничестве с Santa Monica Networks предприятие разрабатывает защищенные решения для клиентов, нуждающихся в сетевой инфраструктуре и центрах обработки данных. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия – стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2018 году – 169,7 млн евро.

По информации Elisa