Алеет парус, и не одинокий

Дата публикации: Вчера, 15:05 Просмотрено: 202

Алые паруса аккуратно сложены и убраны на зимнее хранение. А Нарвские романтики подводят итоги сезона 2019 года.

1 мая наша команда приняла участие в чемпионате мира по парусным гонкам на морских ялах, проходившем в Киргизии, в городе Чолпон-Ата, на высокогорном озере Иссык-Куль. Живописные места, снежные вершины, голубая вода, наполненные ветром паруса, как говорится, весь комплект для романтического настроя. Прекрасное настроение, острая борьба и результат – завоёванные серебряные медали. Судьба медалей решилась в последней 8-й гонке.

Второй старт был менее удачным. 19 июня 2019 года в Санкт-Петербурге состоялась 13-я Международная парусная регата им. Лушникова. Наша команда заняла 6 место.

С 7 по 11 августа 2019 года в Нарве проходил международный Фестиваль морского спорта, в рамках которого были проведены три соревнования: чемпионат Европы по морскому многоборью, чемпионат Европы по парусным гонкам и международные соревнования по акватлону. На спортивном фестивале Нарву представляли пять команд. Наша команда по морскому многоборью стала чемпионом Европы 2019 года, к победе команду привёл капитан Алексей Кузьмин. В личном зачёте весь пьедестал заняли нарвские спортсмены: Александр Бородин - золото, Александр Клевер – серебро, Роман Лантов – бронза. Бронзовыми призёрами чемпионата Европы по парусным гонкам на морских ялах стала нарвская парусная команда под руководством Андрея Дедова.

Нешуточная борьба разыгралась в международных соревнованиях по акватлону, где ученики прославленного тренера спортивной школы «Энергия» Сергея Изотова заняли второе и третье командные места среди юношей. Хочется отметить Демида Солодова, который показал лучший результат по плаванию вольным стилем на дистанции 100 метров среди всех спортсменов всех возрастных категорий, участвовавших в фестивале.

Свёрстан календарь международных соревнований на 2020 год. В мае наша команда планирует участвовать в Кубке мира по парусным гонкам в Киргизии; в 14-й международной парусной регате в Санкт-Петербурге, в международной гребной регате в Санкт-Петербурге. Ну, и в августе: в чемпионате Европы по парусным гонкам в Санкт-Петербурге и в гребной регате в украинском Мариуполе.

С 19 по 23 августа планируем проведение в Нарве 2-го международного Фестиваля морского спорта, в рамках которого вновь планируется проведение не менее трёх международных соревнований: по морскому многоборью, по парусным гонкам на морских ялах, по акватлону.

Любая поддержка приветствуется, также международный Фестиваль морского спорта ищет своего главного спонсора, чтобы расширить рамки мероприятия.

Также ждём в наши команды мальчишек и девчонок, мужчин и женщин, которым спорт и парусная романтика, что называется, «близкие родственники».

В ожидании весны…

Виталий Ильин,

член правления Международной

Федерации морского спорта



