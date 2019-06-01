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Общество / СпортАмериканец Эрик МакВудс покидает нарвский "Транс"

Дата публикации: Сегодня, 13:37 Просмотрено: 71

Американский футболист Эрик МакВудс не останется в нарвском "Трансе" на следующий сезон.

Американец Эрик МакВудс покидает нарвский "Транс"
Эрик МакВудс. Автор: Сергей Степанов/ERR

За проведенный в "Трансе" сезон Эрик МакВудс забил 17 голов в 39 играх, передает официальный сайт нарвского клуба.

"Привет, "Нарва Транс". Я хотел бы поблагодарить вас всех за то, что вы дали мне возможность осуществить свою мечту и даже позволили сыграть в Лиге Европы в своем первом профессиональном сезоне.

Какой же был незабываемый опыт, когда мы выиграли кубок и разделили это счастье с фанатами "Транса"! Хочу поблагодарить моих тренеров, товарищей по команде, фанатов за поддержку в течение всего сезона", - прокомментировал МакВудс.

В минувшем сезоне "Транс" выиграл Кубок Эстонии и занял шестое место в национальном первенстве.

Ранее "Транс" покинули Йозеф Салисте, Марко Меэритс и Юлиус Каспаравичюс. Продлили контракты с клубом Денис Поляков, Александр Закарлюка, Роман Нестеровский, Артем Шкинев и Ири. Пока еще не определились со своим будущим Алексей Матросов, Танель Тамберг, Маркас Бенета, Эдуард Головлев и Виктор Плотников. Заключен контракт с украинским нападающим Юрием Голубкой, который тренировался с командой последние месяцы.

Источник: rus.err.ee

 

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