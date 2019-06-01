Чем завлечь финна в Нарву?

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В преддверии Рождества и новогодних праздников Нарва традиционно ждет туристов из России, которые с удовольствием приезжают к нам, чтобы провести рождественские каникулы. Может ли Эстония, а, в частности, Нарва быть интересной в этот период и для других соседей – финнов?

Автор: dv.ee

7 ноября в Нарвском замке состоялась 14-я конференция по туризму Северной Эстонии, которая собрала большое количество представителей индустрии туризма из разных регионов страны. Они собрались, чтобы обсудить вопрос «как привести финна в Северную Эстонию?».

Сейчас финские туристы посещают Ида-Вирумаа гораздо реже, чем другие популярные туристические регионы страны. Портал rus.err.ee приводит такие цифры: если в Пярнумаа за восемь месяцев текущего года побывали более 250 000 финнов, то в Ида-Вирумаа за тот же период – в 15 раз меньше. Тем не менее, туроператоры нацелены увеличить численность туристов из Финляндии в несколько раз.

Менеджер по маркетингу Нарвского музея Танель Мурре сказал нашему изданию, что в Нарве уже наблюдается рост числа финских туристов.

Танель Мурре:

- Это стало результатом большой и планомерной работы на финском рынке. На протяжении нескольких последних лет Центр предпринимательства Ида-Вирумаа постоянно участвовал в крупных туристических выставках Финляндии и рекламировал Ида-Вирумаа как интересный и привлекательный туристический регион, предлагающий прекрасные впечатления и качественное обслуживание. Благодаря постоянному распространению информации финские туристы стали лучше осведомлены о местных туристических услугах, местах размещения и центрах отдыха, в том числе благодаря этому они более охотно приезжают в Нарву, чтобы получить опыт самобытной культуры Ида-Вирумаа, отличающейся от остальной Эстонии. Нарвский музей также рекламировал себя в финских туристических изданиях как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими туристическими предприятиями.

Если посмотреть данные о количестве посещений Нарвского музея, то можно увидеть, что финские туристы в количественном отношении отстают от наших гостей из Эстонии и России, но опережают туристов из Латвии и Германии. Мурре отметил, что в настоящее время финские туристы посещают Нарву в основном в летний период отпусков, так как в Скандинавских странах (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания) принято проводить Новый год в тёплых странах, где много солнца. Рождество финны предпочитают проводить дома.

Весной 2020 года

Выступившая на конференции Наталья Вовденко, менеджер по продажам Нарвского замка, рассказала о новых музейных разработках и возможностях сотрудничества в Нарвском замке, а затем провела для участников конференции увлекательную экскурсию по замку. Представители туристического бизнеса со всей Северной Эстонии увидели комнаты, которые до сих пор были закрыты для посетителей.

Гости и жители Нарвы смогут увидеть их уже весной 2020 года. Напомним, что в январе 2018 года в рамках финансирования проекта Европейского фонда регионального развития «Центр открытий пограничной крепости» были начаты работы по реставрации Нарвского замка. Представители Нарвского музея обещают, что весной будущего года будет открыто здание конвента с новой постоянной экспозицией, и гости смогут попасть в восточное крыло, расположенное со стороны реки и галереи конвента. Передвижение по лестницам замка упростят два лифта.

Наградили лучших

Конференция завершилась торжественной церемонией награждения, в ходе которой были объявлены лучшие разработчики туризма в Северной Эстонии и «Лучшее новое приключение» в Ида-Вирумаа. Звание лучшей малой компании в 2019 году получила Rummu Järv OÜ из Харьюмаа, а лучшей крупной компанией был признан Toila Sanatoorium AS. Самым привлекательным туристическим проектом года стал туристический центр Tulivee (Trogar OÜ), расположенный в волости Люганузе.

Софья Боборенко



