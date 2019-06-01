Петр I нужен Нарве – пусть и в виде «домика»

Дата публикации: Сегодня, 10:25 Просмотрено: 22

Российский император Петр I, он же Великий, всю новейшую историю, начиная с первого штурма его войсками Нарвы в 1700 году, был одним из символов нашего города. Сегодня все чаще можно услышать суждение, что этот символ нужно вернуть.

Памятных «петровских» мест в Нарве достаточно, но главным из них всегда был дом Петра над берегом Наровы. Отметим, что только в последнее время это здание стали называть «домом» и даже «домиком», а практически всю историю своего существования он именовался как «Дворец Петра I в Нарве». Немаловажно, что там, в Доме Луда, который русский император превратил в свою резиденцию, в 1726 году открылся первый в России мемориальный музей, посвященный, конечно, Петру I.

О том, что дворец Петра необходимо восстановить, говорили 14 ноября в зале городского собрания, где собрались руководители всех ветвей власти, сотрудники профильных департаментов и представители общественных организаций.

История и реальность

Об истории Дома Петра собравшимся рассказал историк Эльдар Эфендиев, бывший мэр Нарвы и депутат Рийгикогу. Он представлял целевое учреждение «Нарвский край», и, кроме истории собственно дворца, коснулся главного, по его мнению, вопроса: а зачем он сегодня нужен Нарве? Ведь восстановление дворца дело непростое со всех точек зрения – исторической, архитектурной, финансовой, даже политической.

Что касается истории, то на протяжении своего существования дом менялся, перестраивался, переходил из рук в руки, пережил все войны, кроме Второй мировой, но всегда сохранялся как реликвия, был визитной карточкой города, независимо от власти и политической принадлежности Эстонии. Достаточно взглянуть на старые, вплоть до 1941 года, открытки с видами Нарвы – на всех обязательно и в первую очередь есть Дворец Петра Великого. Здесь жил комендант города, располагалась полковая церковь. После снятия с Нарвы статуса города-крепости дом был передан Архитектурному обществу, но на втором этаже неизменно находился мемориальный музей Петра I.

После Второй мировой от Дворца остались одни стены, а ценности и экспонаты музея были вывезены обеими сторонами – как советской, так и немецкой. И, по словам Эфендиева, эти ценности можно вернуть, но главное здесь – нужно, чтобы их было куда возвращать. То есть нужен восстановленный Дворец Петра как исторический объект и музейный субъект.

Эльдар Эфендиев: Дом Петра I – явление уникальное!

Попытки восстановления предпринимались неоднократно, начиная с 50-х годов прошлого века. Объект был взят под охрану как памятник старины - впервые в СССР. Тогда был готов проект, но в 1952 году принято решение о сносе – несмотря на протесты историков и архитекторов, возобладало мнение, что полуразрушенный объект представляет реальную опасность для жителей города. Тема вновь появилась и актуализировалась в 80-х годах, но, по понятным причинам, продолжения не имела. В 1990-91-х годах были произведены археологические раскопки фундамента дома, в 2008 – создан еще один проект восстановления, но и он осуществлен не был. Тем временем место раскопок стало медленно и неотвратимо превращаться в районную помойку, и было принято решение засыпать котлован песком – «законсервировать».

- Ущерб наносит не только война, - с грустью констатировал Эльдар Эфендиев.

В обозримой перспективе

Все собравшиеся в зале признавали необходимость восстановления «домика Петра». Аргументы приводились такие: экономический рост Эстонии замедлился, время крупных предприятий прошло, и поэтому нужно использовать все варианты повышения благосостояния Нарвы. Восстановление дворца существенно скажется на развитии туристической сферы города. Один из выступавших отметил, что будь на этом месте просто памятный камень, и он был бы посещаем туристами. Городской художник Денис Полубояов сказал:

- Нарва – город, где вершились судьбы Европы. Нам необходимо добавлять в карту города значимые объекты. Это – движение в плюс.

Говорилось и о том, что восстановление дома Петра повлечет за собой развитие всего района исторического центра Нарвы. Немаловажен и возникающий вместе с объектом «фасадный вид» Нарвы со стороны России. Восстановление может стать общим делом, позитивной идеей для нарвитян, в перспективе это возможность создать собственную археологическую школу.

С финансовой точки зрения проект восстановления позволяет участвовать в программе сотрудничества Министерств культуры Эстонии и России. Кроме того, с подготовленной концепцией можно выходить на кабинет министров ЭР.

Что уже сделано? Восстановление «домика Петра» вошло в программу развития Нарвы, то есть основа для начала деятельности существует. Сохранились документы 2008 года, которые можно взять за основу для нового проекта. Стоимость, конечно, существенно изменилась, и 3,5 миллиона евро, в которые оценивался проект в 2008-м, сегодня вызывают лишь улыбку.

Есть варианты и обойти закон Евросоюза, запрещающий «новоделы», то есть воспроизведение исторических объектов в прежнем виде, но с использованием новых технологий. Прецеденты проведения именно таких работ были в Европе неоднократно, почему Нарва должна стать исключением?

Завершая встречу, мэр Алексей Евграфов сказал:

- Считаем процесс восстановления дворца Петра I крайне важным для Нарвы.

Виталий Школа



