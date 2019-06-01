+Галерея. Прогулка на машине времени в историю искусства

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Режиссеру Вуди Аллену приписывают выражение: «Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». На самом же деле, это старая еврейская пословица, которую Вуди Аллен лишь популяризировал. В Эстонии уместно немножко откорректировать эту мудрость: «Коли хочешь повеселить Всевышнего, покажи ему эстонский учебник истории для русских учеников.

Звучит музыка Древней Греции. Фото: Евгений Капов

10 лет назад мне попал в руки учебник истории для 5 класса. Если бы Творец увидел эту книжку, он бы так рассмеялся, что весь мир до сих пор трясся бы от хохота. (Хотя, мир и так хохочет, только сквозь слезы).

Иллюстрация в книжке называется «Основные вехи развития человечества». После того, как детям сообщили, что 5 млрд лет назад возникла планета Земля, 3 млрд лет назад на ней появились первые живые организмы, 3 млн лет назад появились первые человекообразные, а примерно 100 000 лет назад сформировался человек в его современном виде, 5 500 лет назад возникла письменность, нам предлагают резко переместиться во времени. Сообщают, что год рождения Иисуса Христа – начало христианского летосчисления. А затем сразу следует 1918 год – год образования Эстонской Республики. Что было в промежутке между рождением Христа и образованием ЭР – история (в смысле – учебник), умалчивает. Эта книжка была в школах в ходу десять лет тому назад. Но, судя по уровню знаний нынешних школьников, она до сих популярна.

В одной из Школ по интересам Кохтла-Ярве (не будем уточнять, в какой именно, чтобы не испортить праздник), организовали выставку экслибриса, посвященную герою Сервантеса Дон Кихоту. Восхищенные искусством приехавшего в гости автора экслибрисов, юные художники лет тринадцати – пятнадцати не смогли ответить на вопрос – кто такой, этот Дон Кихот, и кто такой Сервантес.

Дети из одного известного коллектива, танцующие балет «Золушка», не знали, кто написал одноименную сказку, а юные драматические актеры, играющие в школьном театре «Снежную королеву», не слышали про Ганса Христиана Андерсена. Ну, уж если школьник сможет ответить на вопрос, кто написал сказку о Красной Шапочке, в Эстонии он явно претендует на золотую медаль.

Словом, искореняли из школьной программы все «лишнее», и доискоренялись до того, что дети не знают не только русскую и советскую литературу, но и европейскую, хотя их папы и мамы вместе с эстонским министром образования претендуют на звание европейцев. А о том, чтобы вписать того или иного автора в какие-то исторические рамки, вообще речи не идет.

История, которая ни разу не соврет. Фото: Евгений Капов

Давайте о хорошем

И вот в день, когда исполнилось четверть века Ахтмеской Школе искусств (АШИ) Кохтла-Ярве, в городском Центре культуры прошел праздничный вечер, посвященный этому событию.

Коллектив АШИ приветствовали коллеги из Школ по интересам Кохтла-Ярве и Йыхви, педагоги общеобразовательных учебных заведений, представители местного самоуправления и учреждений культуры. Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и советник городского управления по развитию Валерий Корб тепло поздравили коллектив АШИ и

вручили свои подарки. Мэр города также вручила преподавателям благодарственные письма за многолетнюю работу, отметило их и руководство Школы искусств.

На вечере были не только ученики и педагоги АШИ, пришли и выпускники разных лет. Выпускники школы – народ особенный. Их родители и педагоги считают, что соприкоснувшись с высоким искусством, дети становятся добрее, у них расширяется кругозор, они видят окружающий мир в светлых, радостных красках.

Одна из выпускниц АШИ – Бригитта-Селестине Петропавлова. Она даже дважды выпускница: восемь лет училась игре на фортепиано, потом – четыре года на эстрадно-вокальном отделении. Сейчас заканчивает обучение в столичном музыкальном училище имени Георга Отса и учится в Музыкальной академии. Годы учебы в АШИ вспоминает с особой теплотой.

- Здесь у нас была основательная подготовка по специальности, теоретическим предметам. В АШИ были получены основы знаний, необходимых для профессии, мы участвовали во многих престижных конкурсах различного уровня, что тоже дало определенные навыки. По большому счету, школа дала будущую профессию, за что я буду благодарна моим учителям всю свою жизнь.

Алеся Тельнова вместе с сестрой Дианой училась на художественном отделении АШИ. И тоже вместе с документом об окончании школы, получила путевку в будущую профессию.

- Ахтмеская Школа искусств дала мне базу, и теперь я работаю художником в солидной фирме, где рисую компьютерные игры.

В фойе Центра культуры, где проходил праздник, развернута выставка работ учеников и выпускников художественного отделения АШИ. Диана Тельнова стоит напротив своей работы, которая, как нельзя лучше, отражает суть того, что произошло с детьми, которые соприкасаются с искусством: у них появляется Мечта!

Говоря о выпускниках своей школы, директор Яна Унт отмечает, что больше молодых людей продолжают учебу по профилю после занятий на художественном отделении. Они поступают на специальности учителей рисования, дизайнеров. Многие выпускники музыкального отделения также продолжаю учебу по специальности. С особой гордостью директор говорит о выпускнике класса гитары Кирилле Огородникове, который теперь сам преподает в музыкальном училище имени Георга Отса.

- Госпожа Унт, а вы не жалеете, что стали директором Школы искусств, а не музыкантом – вы ведь сами получили специальность по классу фортепиано?

- Нет, я счастлива, что у меня есть эта работа, да такая, что эти двадцать пять лет пролетели незаметно. Счастлива тем, что наши выпускники вышли в люди, что все они, даже те, кто не пошел дальше учиться по профессии художника или музыканта, приобщились к Прекрасному.

Машина времени

А теперь о главном: праздничном концерте. Никто в школе не говорит, кому именно принадлежит идея сделать на сцене масштабную ретроспективу. Нет, это была не история

школы, не история государства. Это была история человечества, история искусства на всех этапах его развития. От первобытнообщинного строя до наших дней.

Дмитрий Паликов и Эвелина Койду сыграли сценку, в которой показано зарождение искусства. Пещерные люди только произносят первые членораздельные звуки, но уже украшают свое жилище наскальной росписью.

Музыка Древней Греции перенесла слушателей в античный период. Средние века, эпоха Возрождения… И так вплоть до современности: каждая эпоха представлена своими образцами высокого искусства. Актеры (именно актеры, создающие образ), выходили в костюмах той или иной эпохи. Маленький победитель различных больших конкурсов Артем Смирнов – ученик Рены Быковой - так исполнил «Дикую розу» Шуберта, что зрители на минуточку почувствовали себя в далеком прошлом.

А музыка Средневековья и Ренессанса в исполнении школьных ансамблей, это и вовсе фантастика. Такая же, как и видеозапись выступления юного органиста Даниэля Кабанчука, исполнившего фугу Баха. В записи этот номер был показан на большом экране, с хорошим звуком потому, что в Центре культуры нет органа, но на последнем аккорде Даниэль «живьем» вышел на поклон и был встречен овацией.

Бригитта-Селентине Петропавлова за роялем доказала, что годы занятий в Ахтмеской Школе искусств, и нынешняя учеба в училище Георга Отса не прошли даром: 48-й ноктюрн Шопена заворожил слушателей, поднял концерт на недосягаемую высоту.

«Машина времени» работала без перебоев, и уже ближе к нашим дням звучала музыка в исполнении ансамбля эстонских народных инструментов под управлением Анны Тарасовской и ансамбля скрипачей преподавателя Людмилы Виноградовой. Скрипки проиллюстрировали советский период музыкой Соловьева-Седого.

В финале концерта на сцену вышел сводный хор школы, который под управлением Ольги Портновой и под аккомпанемент музыкантов Валерия Антонова исполнил «Счастье не приходит само собой» на стихи поэта из Ида-Вирумаа Вирве Осила.

После праздничного концерта его участников и юных зрителей ждал коронный номер программы, который для них исполнил коллектив кондитеров «Laim Catering» под управлением Станислава Лагуткина. Апофеозом праздника стали четыре торта, на которых красовалась надпись: «Ахтмеской школе искусств – 25 лет».

Евгений Капов

Фотогалерея: Евгений Капов



