Три теплых вечера от фестиваля «IDeeJazz»

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9 международный фестиваль джазовой и ритм-музыки «IDeeJazz» прошел в Тарту и Нарве 7-9 ноября. В Нарве этот фестиваль проводился третий раз, а для Тарту он стал уже знаковым событием. В просторном холле Нарвского колледжа, где проходили концерты, в течение трех вечеров царила особая атмосфера, привлекающая гурманов джазовой музыки.

Немецкие и польские музыканты хотели бы не только выступать в Нарве, но и лучше познакомиться с городом. Фото: Ольга Чепурнова

Организатор фестиваля Олег Писаренко, целью которого было показать новые веяния и музыкантов, собрал блистательный букет участников, представляющих современные европейские тенденции – от традиционного джаза, электронной и клубной музыки до авангарда. Фестиваль открылся выступлением Gustav Lundgren Trio из Швеции. Гитарист Густав Лундгрен – один из ярчайших современных музыкантов, который играет в стиле джанго-джаз, берущем истоки из 30-х годов прошлого столетия. Зачинателем его был французский гитарист цыганского происхождения Джанго Рейнхард, именем которого и назвали этот стиль, известный также как цыганский джаз, или горячий клубный джаз. Густав продемонстрировал эмоциональное исполнение, эффектность джазовых экспериментов. Вечер продолжился выступлением самобытного женского коллектива из Санкт-Петербурга Smooth Kats, исполняющего композиции в стиле funk и acid-jazz.

Второй фестивальный вечер был ознаменован тремя выступлениями. DJ Aleksi Myllykoski и знаменитый саксофонист Tapani Rinne представляли Финляндию. Тапани Ринне всемирно известен проектом «RinneRadio», его называют пионером техно-джаза и соединения разных музыкальных стилей. Далее выступила группа из Венгрии János Nagy Trió, покорив зрителей виртуозными импровизациями.

Основатель и лидер трио János Nagy - один из ведущих венгерских джазовых пианистов. Изюминкой вечера стало выступление дуэта из Эстонии, в составе которого певица Kadri Voorand и бас-гитарист Mihkel Mälgand. Кадри Вооранд – молодая певица и композитор, успевшая завоевать популярность не только в Эстонии, но и за рубежом. По мнению Олега Писаренко, это лучшее, что есть в оте­чественном джазе. Выступление дуэта продемонстрировало современные течения скандинавского джаза с его эмоциональностью, использованием электронных эффектов, а также приоткрыло потенциал бэкграунда певицы, начинавшей свою творческую деятельность с практики в фольклорном ансамбле в эстонской глубинке.

Финальным аккордом джазового фестиваля в Нарве стал третий вечер, на котором свое творчество представили музыканты из Германии и Польши. Этот концерт стал наиболее авангардным. Лидер группы «Philipp Gropper, Oli Steidle and the Killing Popes» Oliver Steidle делится своими впечатлениями о фестивале в Тарту и Нарве, где он участвовал:

- Я думаю, что организатор фестиваля был достаточно смелым. Были приглашены не только мэйнстримные джазовые коллективы, но и другие группы, которые делают уникальные вещи, и я был удивлен. Думаю, людям понравилось это. В Нарве мы впервые, но ничего не удалось посмотреть здесь, к сожалению. Иногда путешествуешь, но ничего не видишь, так как время этих поездок очень регламентировано, но я бы хотел встретить больше людей отсюда, чтобы почувствовать атмосферу города. Что касается нашей музыки, для меня трудно определить, какого она жанра. В нашем проекте инструменты звучат немного по-другому, я хотел бы, чтобы это было более ритмично и мелодично. Здесь есть влияние хип-хоп музыки, панк-музыки, рока, джаза, мы много импровизируем. Также есть очень специфический материал. Многие люди говорят, что наша музыка авангардная. Я думаю, что эти термины не так важны, для нас это только музыка, на которой мы концентрируемся. По моему опыту, часто люди думают, что авангардная музыка – это сложно, и боятся идти на концерт, так они могут пропустить что-то захватывающее.

В завершении программы выступила польская группа Marcin Masecki's Jazz Trio. Марцин Масецки – один из известнейших джазовых музыкантов Польши, композитор и пианист. В его группе барабанщик и бас-гитарист, и в таком составе она выступает в Эстонии впервые.

- Это новая группа, я начал думать о ней во время пробежки, - рассказывает Марцин Масецки. - Там есть механические компоненты, стабильный ритмический элемент. Также много личных эмоций, я думаю, это довольно грустная музыка. Это музыка «бега и плача». Можно сказать, что это – авангардная музыка. Я был воспитан в двух музыкальных традициях – европейской классической и американского джаза. И я работаю между двумя этими традициями, одна вдохновляет другую. Я думаю, у музыки есть сила объединять людей, мне нравится это в музыке. Музыка может делать и многие другие вещи, это зависит от того, кто играет и кто слушает. В музыке есть прекрасный потенциал создавать идеальные общества так или иначе, воображаемые идеальные сообщества. Я желаю людям быть чуткими, понимающими других, быть здоровыми и … бегать!

Эклектичная, экспериментальная, современная и захватывающая программа фестиваля создает неповторимую атмосферу и вносит особую теплоту в эти ноябрьские дни, которые многие уже связывают с фестивалем IDeeJazz и ждут его в это же время в следующем году.

Елена Чепурнова

Фотогалерея: Ольга Чепурнова











