Первый шаг на пути к медалям сезона

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В субботу, 9 ноября, в Тарту прошел I этап Молодежной серии Эстонии по плаванию.

Даниэль Михнюкевич и Богдан Никитин — победители первого этапа Молодежной серии.

Плавание – второй по количеству занимающихся (после художественной гимнастики) вид спорта в Эстонии, поэтому желающих принять участие в Молодежной серии очень много, и страна поделена на зоны – две таллиннских и одна тартуская, в каждой из которых соревнуются более 500 спортсменов. Наши пловцы выступают в тартуской зоне, куда также входят города Тарту, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви, Пайде и Раквере. На первом этапе в Тарту выступало 14 клубов из этих городов.

В сезоне 2019/20 в серии участвуют девушки 2006, 2007, 2008 и 2009 гг.р. и юноши 2005, 2006, 2007 и 2008 гг.р. Пловцы соревнуются строго в своем возрастном классе. Всего в Молодежной серии три этапа – в ноябре, в феврале и в апреле. В финал, который состоится в июне, проходят 16 лучших спортсменов из каждой возрастной группы.

На первом этапе спортсмены плыли дистанции 50, 100, 200 и 400 метров свободным стилем, брассом и на спине.

Сильнее всех из нарвитян выступили Даниэль Михнюкевич (2006 г.р.) и Богдан Никитин (2005 г.р.). Даниэль занял 1 место на дистанции 100 м свободным стилем, а Богдан победил на той же дистанции стилем брасс. Михнюкевич также получил специальный приз как лучший пловец соревнований в своем возрасте.

Второе место на дистанции 400 м свободным стилем занял Егор Васильев (2005 г.р.), он же взял бронзу в заплыве 100 м на спине. Андрей Петриков (2006 г.р.) стал вторым на дистанции 400 м свободным стилем. Дмитрий Каневский (2007 г.р.) – второе место на 200 м свободным стилем, Иван Ломоносов стал третьим в этой же дисциплине. Тренер спортсменов – Сергей Изотов.

Виталий Школа











