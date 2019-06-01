Нарвские хоккеисты выиграли у тартусцев и поднялись на первую строчку турнирной таблицы

В чемпионате Эстонии по хоккею 16 ноября были сыграны матчи седьмого тура. Центральный поединок прошел в Нарве, где местная команда спортшколы "Паэмурру" одержала уверенную победу над действующим чемпионом страны - тартуским "Вялком" со счетом 6:2.

Фото: Сергей Степанов/ERR

В Нарве встречались лидеры чемпионата, хоккеисты местной спортивной школы "Паэмурру" и тартуский "Вялк". Счет в матче на 14-минуте открыл защитник нарвитян Андрей Александров. Его бросок с центра площадки стал настоящим шоком для вратаря Юрия Бахтурина, который после этого еще дважды доставал шайбу из своих ворот в первом периоде. За эти пять минут нарвитяне дважды реализовали большинство. Отличились Егор Невзоров и Александр Титов.

В начале второго периода действующие чемпионы Эстонии усилиями Харри Колля распечатали ворота Дмитрия Ровды. Однако хозяева площадки снова ответили двумя шайбами, которые забросили в численном преимуществе.

В третьем периоде команды обменялись голами и нарвитяне одержали победу со счетом 6:2.

В другом матче столичный "Викинг" в гостях обыграл кохтла-ярвеский "Эверест" со счетом 3:1.

После этого тура в таблице чемпионата двоевластие. Нарвская споршкола "Паэмурру" и "Викинг" имеют по 10 очков. У тартуского "Вялка" на два очка меньше, у "Эвереста" одно очко и последнее место в лиге.

Источник: rus.err.ee