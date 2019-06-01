Narva Trans. Прощание с сезоном

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Выступление нарвского «Транса» в этом футбольном сезоне можно назвать успешным – только завоевание Кубка Эстонии перекрывает многие неудачи. Да и место в середине турнирной таблицы в чемпионате страны провалом никак не назовешь.

Автографы раздает Эрик МакВудс (в центре). Фото: Виталий Школа

Сезон подошел к концу, хотя формально еще не закончился, впереди у «Транса» есть еще игры. Но все уже понятно и, по традиции, футболисты и тренерский штаб клуба встретились со своими болельщиками в неформальной обстановке. Произошло это 31 октября в торговом центре FAMA.

Встреча была организована празднично. Болельщики могли не только полюбоваться на своих кумиров. Даже раздача автографов превратилась в своеобразную игру – кто собрал все 19 подписей, получал билет на следующий матч команды, а также печенье ручной работы с логотипом Narva Trans. Можно было задать вопросы игрокам и тренерам, вспомнить самые яркие моменты сезона. В частности, ведущий вечера, глава футзального клуба Narva United Александр Дмитриев настоящим футбольным праздником назвал день, когда состоялся матч с легендами питерского «Зенита», а следом «Транс» играл с таллинской «Флорой».

Футболистов встретили аплодисментами. К началу мероприятия собрались самые преданные болельщики, но в течение вечера подтянулись и посетители торгового центра, которым интересны футбольная тема. Столики, за которыми футболисты раздавали автографы, были постоянно окружены желающими их получить. В основном это были, конечно, юные футболисты и просто болельщики. Нужное количество подписей собирали быстро, и у столика с призами даже образовалась небольшая очередь.

Интрига вечера состояла еще и в том, что в час начала встречи закончилось голосование болельщиков на лучшего игрока «Транса» в этом сезоне. В FAMA ведущий их не озвучил, на данный момент имена уже известны. Итак, по итогам голосования с результатом 24,8 процента голосов лидером у болельщиков стал Эрик МакВудс. Следующим, с 21,1 процента идет Вадим Михайлов.

А лучшим молодым игроком Narva Trans признан 17-летний Никита Михайлов. На официальном сайте клуба Никиту характеризуют так: «У него бешеный потенциал, отличные скоростные, технические и физические качества. В этом сезоне он стал все чаще призываться в главную команду, всегда смотрелся очень уверенно, не выпадал из игры и мог отыграть все 90 минут. Из-за того, что его услуги нужны были команде U-19 и дублю, он сыграл в этом году аж в 49 матчах. Также Никита является игроком сборной Эстонии до 18 лет, в октябре он принял участие в двух товарищеских играх. В сентябре Никита подписал свой первый профессиональный контракт с родным клубом».

Среди заслуг клуба в этом сезоне можно отметить и то, что команда 14-летних футболистов тренера Максима Грузнова без единого поражения провела все игры чемпионата и вышла в Высшую лигу.

Неплохой сезон. Но ждем еще больших достижений! Удачи, Narva Trans!

Виталий Школа



