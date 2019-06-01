Арттерапия для столетних ветеранов

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Сеанс арттерапии устроил для двух почтенных ветеранов Великой Отечественной войны руководитель Кохтла-Ярвеской ветеранской организации Валерий Тумко. Он пригласил в штаб-квартиру Содружества ветеранов и пенсионеров члена городского Объединения художников Эдуарда Конта и познакомил его с двумя бравыми мужчинами в возрасте. Это были два тезки: Александр Петрович Киняев и Александр Михайлович Разгуляев.

Эдуард Конт рассказывает историю создания полотна «Третий тост». Фото: Евгений Капов

Александру Петровичу через месяц исполнится 100 лет, а Александр Михайлович в январе отметит 105-летие. Усадив перед собой ветеранов Отечественной, Эдуард Конт (кстати, тоже ветеран, только советской афганской войны), принялся за работу. На глазах очарованных и очаровательных стариков, он создал их графические портреты, выполненные в присущей ему гротескной манере.

Пока художник творил, «бойцы вспоминали минувшие дни»: Александр Михайлович – бои за Советское Заполярье и Северную Норвегию, Александр Петрович – задачи, которые выполнял со своим подразделением в… Иране. Да-да, кто не знает, в годы войны в Иране были советские оккупационные войска.

Эдуард подарил ветеранам свои рисунки. Фото: Евгений Капов

В помещении Кохтла-Ярвеского Содружества ветеранов и пенсионеров на стене висит полотно работы Эдуарда Конта, которое называется «Третий тост». После завершения рисунков ветеранов, Эдуард рассказал историю создания этого полотна, на котором изображены молодые бойцы, уходящие в вечность.

- Для меня было честью рисовать на глазах таких почтенных людей их портреты, тем более, 7 ноября – в 78-ю годовщину исторического парада 1941 года в Москве. Глядя на этих людей, доживших до такого возраста, понимаешь, что они нуждаются в заботливом к себе отношении. Если у Александра Михайловича есть супруга, которая оберегает его, то Александр Петрович остался один, и его гнетет одиночество. Да и наши «афганцы» тоже уже немолоды, хотя наш возраст не идет ни в какое сравнение с этими мужественными людьми, которых я сегодня рисовал.

Художник Эдуард Конт ведет сеанс арттерапии. Фото: Евгений Капов

Художник, согласно примете, встал между двух Александров и что-то загадал. Они спросили: что, если не секрет? Не секрет.

- Я загадал, чтобы вы еще пожили на этом свете, не болели, а себе, чтобы дожить до вашего возраста, сказал Эдуард Конт, преподнося на память ветеранам свои работы.

Александру Петровичу Киняеву через месяц стукнет век, а Александру Михайловичу Разгуляеву в январе – 105! Фото: Евгений Капов

Евгений Капов



