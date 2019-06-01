Шахматные звезды над Нарвой

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Что такое шахматы? Спорт, игра или искусство? Об этом спорят много веков. Но перед начавшимся 3 ноября в Доме детского творчества IX Международным фестивалем «Шахматные звезды Балтийского моря» этот вопрос не стоял – это турнир, здесь нужно соревноваться и побеждать.

Сеанс одновременной игры дал международный гроссмейстер из Эстонии Яан Эльвест. Фото: Виталий Школа

Фестиваль, который проходит уже в девятый раз, начиная с 2005 года, с самого начала был посвящен уроженцу Нарвы, великому, без преувеличения, шахматисту Паулю Кересу. Как считают специалисты, то, что Керес не стал чемпионом мира, лишь стечение обстоятельств, а не показатель уровня игры гроссмейстера.

Идея фестиваля принадлежит тренеру по шахматам Нарвского Дома детского творчества Леониду Пелешеву, и первые «Шахматные звезды» были приурочены к 90-летию со дня рождения Пауля Кереса. С тех пор турнир набрал обороты, вышел на новый, весьма высокий уровень. Вот что говорит об этом Марис Корстин, руководитель шахматного клуба Maletäht, сменивший на этом посту ушедшего от нас в нынешнем году Леонида Пелешева.

Фото: Виталий Школа

- Я, можно сказать, подхватил шахматное знамя Леонида Дмитриевича, и «Шахматные звезды» этого года посвящены его памяти. Это большая ответственность. Наш турнир зарегистрирован и проходит под эгидой FIDE, международной шахматной федерации. Его результаты учитываются в рейтинге FIDE. В этом году за шахматными досками встретятся пять команд - Латвии, России, Финляндии и Эстонии. Эстония будет представлена двумя командами: Эстония-1 (сборная Эстонии) и Эстония-2 (Нарва). В каждой команде по 8 участников: 4 девушки и 4 юноши. Эстония-1 – самая сильная наша команда, в ней представлены чемпионы страны, а Эстония-2 – это игроки из Ида-Вирумаа.

О том, что «Шахматные звезды Балтийского моря» - серьезный турнир, говорит и состав участников, и судейский корпус. Шахматисты являются победителями и призерами различных турниров Стран Балтийского моря, а главный судья соревнований - арбитр международной категории Альбертс Циминьш из Латвии.

Открыл турнир танец шахматных фигур в исполнении коллектива НДДТ. Приветственные слова сказали гости и хозяева, минутой молчания почтили память Леонида Пелешева. Фестиваль активно поддерживается городскими властями Нарвы.

Фото: Виталий Школа

Дмитрий Вергун, заместитель заведующего по культуре и спорту Отдела культуры:

- Когда мы начали проводить турнир в 2005 году, в городе не было ничего, увековечивающего память Пауля Кереса, кроме улицы его имени. С тех пор была проделана огромная работа, и, благодаря, в том числе, и этому турниру, появились и памятная доска, и знаменитый уже памятник Кересу. Великий шахматист – один из самых известных и знаменитых людей нашего города, и турнир его имени помогает Нарве: за все годы его проведения у нас побывало более пятисот шахматистов из разных стран. Турнир интересен и тем, что кроме собственно соревнований в его рамках проходит и блиц-турнир для всех желающих, и сеанс одновременной игры, а для участников разработана обширная и интересная культурная программа.

Свою оценку «Шахматным звездам» дала «хозяйка» площадки фестиваля, директор НДДТ Галина Мольдон:

- Для нас это возможность принять в своем Доме молодых шахматистов из других стран, это престижное событие. Турниру 14 лет, но проходит он в девятый раз. Сначала он был ежегодным, затем стал проходить раз в два года. Всегда интересна встреча с почетными гостями.

К слову, почетные гости приглашаются на фестиваль традиционно. Ими в разное время были сильнейшие гроссмейстеры нашей страны Кайдо Кюлаотс и Меелис Канеп, международные гроссмейстеры Алексей Широв, Сергей Иванов и Алексей Луговой, экс-чемпион мира и международный гроссмейстер Александр Халифман (Россия), один из авторитетнейших теоретиков в шахматном мире Евгений Свешников (Латвия). В 2009 году почётным гостем турнира был выдающийся гроссмейстер современности, претендент на мировую шахматную корону в 70-80-х годах, чемпион мира среди ветеранов Виктор Корчной. В этом году почетным гостем стал выдающийся международный гроссмейстер из Эстонии Яан Эльвест. Пик его карьеры пришелся на 80-е годы: 1983 – чемпион Европы среди юношей, 1987 – звание международного гроссмейстера. В конце 80-х Яан Эльвест участвовал в претендентских матчах за мировую шахматную корону.

Фото: Виталий Школа



Яан Эльвест:

- Я был здесь восемь лет назад, и меня радуют перемены, произошедшие в Нарвском Доме детского творчества. Думаю, на такой престижный турнир можно приглашать шахматистов из большего количества стран. Уровень турнира сильный, и в целом у нас не так много таких фестивалей. Радует, что это стало традицией. Надеюсь, что она успешно продолжится.

В день открытия фестиваля Яан Эльвест провел для юных шахматистов сеанс одновременной игры. Изначально он планировался на 20 досках, но желающих участвовать оказалось больше, и был добавлен еще один стол. Гроссмейстер ничего против не имел. Нельзя сказать, что сеанс для Эльвеста стал «детским развлечением», многие из шахматистов сумели поставить перед гроссмейстером непростые задачи.

Впереди – напряженные соревнования. Об их итогах мы обязательно расскажем в следующем номере нашей газеты.

Фото: Виталий Школа

Виталий Школа



