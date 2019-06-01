Макет Старой Нарвы: обсуждается новое решение, где его разместить

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Нарвский музей готов взять на свой баланс макет Старой Нарвы, который сейчас находится на хранении в картонных коробках. Макет может быть снова доступен для туристов, а его автор Федор Шанцын сможет довести работу над макетом до конца.

В административном здании бывшей мебельной фабрики Narova в актовом зале на третьем этаже достаточно места для того, чтобы здесь разместился макет Старой Нарвы. Архив «ВП»

После информации о сокращении из Департамента архитектуры и планирования Нарвской городской управы Федора Шанцына вновь разгорелись споры о судьбе макета Старой Нарвы и его создателя. В сети появились мнения, что макет, сделанный из непрочного материала (картона), не представляет особой ценности, и, так как есть его дигитальная модель (её бесплатно сделала фирма Hades – о чем наше издание уже сообщало - прим. ред.), то можно заново напечатать Старую Нарву на 3D-принтере и уже её экспонировать для туристов. Другие полагают, что макет, несомненно, имеет художественную и историческую ценность, а личность мастера, который может рассказать о каждом доме, придает макету дополнительную привлекательность в глазах туристов.

Новое предложение

В одном едины все: ситуация с макетом Старой Нарвы требует внятного решения.

- С Федором мы, представители горуправы и горсобрания, встречались раз семь – восемь, обсуждали ситуацию, предлагали разные варианты. Федор сначала соглашался, а потом отказывался от достигнутых соглашений. Ситуацию надо разрешить таким образом, чтобы у макета остался один собственник, макет необходимо закончить и выставить для обозрения. Я попросил Шанцына озвучить свои предложения. Шанцын назвал их: он хотел иметь возможность доделать макет, получая среднюю зарплату по Эстонии, и был согласен экспонировать его. Мы предложили ему перейти на работу в ЦУ «Линна Арендус», определили ему зарплату, которую он просил, в рабочие обязанности вменили помимо работы над макетом проведение экскурсий. То есть пошли на те условия, о которых он просил. Спустя время горуправа получила от Шанцына ответ, что он передумал, - прокомментировал нашему изданию новый виток конфликта мэр Алексей Евграфов.

Федор, в свою очередь, в интервью порталу err.ee, объясняя свой отказ, говорил о том, что договор предлагался только на полтора года.

Однако, несмотря на сложность ситуации, стороны продолжают искать компромисс. В результате появилось новое предложение.

- Один из вариантов решения вопроса – совместная работа представителей города, Министерства культуры и Нарвского музея. Музей готов взять макет к себе на баланс, каким-то образом его экспонировать и заканчивать, выплачивая Федору зарплату, - рассказал мэр нашему изданию.

Разные идеи

На прошлой неделе, 31 октября руководитель Нарвского музея Иво Пости пригласил Федора Шанцына и представителей городского собрания, а также других заинтересованных лиц на встречу, в ходе которой обсуждали судьбу макета Старой Нарвы. Мэр А. Евграфов на встречу идти отказался, но на ней присутствовали заместитель председателя комиссии горсобрания по городскому хозяйству Алексей Мяги, депутаты горсобрания Сергей Львов и Катри Райк, представитель НКО «Старая Нарва»Станислав Пирк и автор макета Федор Шанцын.

Иво Пости оценил результат встречи положительно.

- Мы попытались определить, какие части макета кому принадлежат. Это важно, потому что без решения вопросов собственности с макетом ничего нельзя делать. Второй момент – мы говорили о том, какие имеются возможности для размещения макета. Есть несколько идей, которые должна рассмотреть городская управа. Надеюсь, на этой неделе мы уже узнаем её мнение по этим предложениям, - сказал он.

Определиться с местом

Серьезной проблемой, как неоднократно уже говорилось, является то, что для размещения макета требуется большая площадь — 100 кв. м и отсутствие на ней колонн или перекрытий. Поначалу речь шла о том, что макету необходимо найти место в районе Старого города Нарвы, но там нет соответствующих площадей. Не представляется возможным экспонировать макет и в Нарвском замке. Рассматривался также вариант размещения макета в здании бывшего профтехучилища на улице Калда, 9.

Как рассказал нам участник прошедшей встречи Алексей Мяги, в ходе дальнейшего обсуждения все присутствовавшие согласились с предложением инициировать вопрос о передаче макета ЦУ «Нарвский музей», руководство которого при содействии Министерства культуры могло бы договориться с предпринимателем Александром Брокком и разместить макет в принадлежащем ему административном здании бывшей мебельной фабрики Narova по ул. Тиймана, 1с — в актовом зале на третьем этаже.

Мэр города Алексей Евграфов подтвердил, что подобный вариант возможен.

А. Брокк в тот же день предоставил участникам встречи возможность ознакомиться с помещениями, в которых в будущем мог бы экспонироваться макет Старой Нарвы. Там достаточно места и для того, чтобы оборудовать мастерскую для

Ф. Шанцына, а также проводить экскурсии с демонстрацией каких-либо фото- и видеоматериалов.

- В настоящий момент руководство ЦУ «Нарвский музей» анализирует представленную со стороны А. Брокка техническую документацию. В конце этой недели в Министерстве культуры состоится встреча, на которой будут обсуждаться условия и детали передачи макета Старой Нарвы целевому учреждению «Нарвский музей» и его возможного размещения в помещениях А. Брокка, - поделился информацией А. Мяги.

Софья Боборенко









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