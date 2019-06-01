Нарвитяне обсуждали, какая госгимназия нужна городу

Дата публикации: Сегодня, 13:16 Просмотрено: 239

Сегодня, 6 ноября, будут оглашены результаты архитектурного конкурса, определившего внешний вид Нарвской государственной гимназии, которая появится в городе через три года. А в конце прошлой недели в Нарвском колледже состоялось эмоциональное обсуждение того, какой должна быть эта гимназия «внутри», чтобы детям было в ней комфортно учиться.

По словам Агура, отток учащихся был прогнозируемым. Фото: Ирина Токарева

Не наступить на те же грабли

После того, как с 1 сентября 2022 года госгимназия заработает в Нарве, в ней должны будут получать образование как минимум 80 процентов нарвских гимназистов. Поэтому родители нарвских семиклассников уже сейчас переживают, смогут ли их дети справиться с обучением в госгимназии и не повторится ли в Нарве через три года нынешняя история в Кохтла-Ярве, когда за два первых месяца работы новой госгимназии ее покинули 27 учеников, не сумевшие адаптироваться к новой учебной среде.

При этом, поскольку в Кохтла-Ярве с момента открытия госгимназии гимназические ступени в остальных школах были закрыты, у учеников, не сумевших справиться с учебой в госгимназии, для получения гимназического образования в родном городе осталась только одна возможность - поступить в школу для взрослых.

Эта новость вызвала много негативных откликов в соцсетях: одни комментаторы с сомнением отнеслись к словам директора о том, что покинувшие учебное заведение гимназисты не хотели есть жаркое с ножом и вилкой, как того требуют внутренние правила гимназии, другие сравнили учителей госгимназии с надзирателями в конц­лагерях, которые очень жестко требуют от учеников говорить только на государственном языке.

Перевод на русский язык в ходе встречи помогла обеспечить руководитель Фонда инте-

грации Ирене Кяосаар. Фото: Ирина Токарева

На обсуждение, состоявшееся по инициативе оппозиционной фракции «Наша Нарва», был приглашен директор Кохтла-Ярвеской госгимназии Хендрик Агур, который пояснил, что среди отсеявшихся - в основном ученики 11 класса, которые в госгимназии продолжали учебу по той же программе 60 на 40, которая была у них и раньше. Напомним, что по этой программе там учатся только ученики 11-х и 12-х классов, которые начали по ней заниматься раньше, еще до прихода в госгимназию, а в дальнейшем все обу­чение в Кохтла-Ярвеской госгимназии, 75 процентов учеников которой - дети из русскоязычных семей, будет вестись полностью на эстонском языке. Какую концепцию выберут для Нарвской госгимназии - 60 на 40 или же 100-процентное обучение на эстонском языке - пока неизвестно.

По словам Агура, отток учащихся был прогнозируемым, поскольку программа 60 на 40 в школах в действительности не работала, по большей части это была, по его словам, показуха, и оказалось, что многие ученики по-настоящему столкнулись с эстонским языком обучения только сейчас. «Им не нравится установленный в гимназии порядок, требования и в том числе - то, что для них здесь слишком много эстонского языка. Но, если ученик 11-го класса может по-эстонски сказать только, что его имя Сергей и ему нравится гулять с друзьями в парке, то возникает большой вопрос, как он учился раньше, и почему школа, в которой он учился раньше, не дала ему минимум необходимых знаний. Но сейчас для нас главное - понять, что делать дальше», - сказал Агур.

Он подчеркнул, что, поскольку в Эстонии высшее образование получают на эстонском языке, то хорошее гимназическое образование непременно должно включать в себя и хорошее знание эстонского языка. Поэтому очень важно, чтобы как местная власть, так и рядовые горожане поддерживали бы госгимназию и доверяли бы ей.

Фото: Ирина Токарева

«Сейчас школы Кохтла-Ярве ищут, что нужно сделать по-другому, и это позитивный момент. Меня, может быть, и ненавидят за то, что я честно и открыто обо всем говорю, но при этом школы уже что-то меняют, чтобы лучше обучать эстонскому языку», - сказал директор госгимназии.

Сейчас в госгимназии 40 учителей, из них половина - не из Кохтла-Ярве, и многие из них по-русски не говорят вообще. Директор и руководство школы решили, что так будет даже лучше - хотя вначале ученикам может быть сложнее учиться, но при наличии мотивации в дальнейшем их эстонский язык от этого только выиграет. «Но это не значит, что я специально отбирал тех, кто не знает русского языка, такого критерия, мол, русский язык знаете? - тогда до свидания! - конечно, не было», - пояснил Агур.

«У нас есть и учителя, для которых русский язык родной или они им хорошо владеют, поэтому всегда можно получить помощь и на русском языке, но рабочий язык — эстонский, и на уроках биологии, например, надо говорить на эстонском языке», - отметил директор госгимназии.

В школе есть 7 учителей, которые поддерживают эстонский язык тех учащихся, которые в этом нуждаются, и два консультанта по учебе, которые следят за индивидуальным развитием всех учеников.

Готовиться нужно сейчас

Директор отметил, что в целом очень доволен средой обучения и атмосферой, которая сейчас создана в госгимназии благодаря молодым и энергичным учителям. «Об этом можете сами спросить у наших учеников, в том числе у русскоязычных. Мы каждый день работаем для того, чтобы ученикам было комфортно, удобно. Надеюсь, что отсев учащихся в основном закончился, может быть, уйдут еще человек 5-10», - сказал Агур.

Если в этом году в связи с тем, что в остальных школах Кохтла-Ярве гимназическую ступень закрыли, в госгимназию принимали всех учеников без отбора, то со следующего года планируется проводить тестирование при приеме в госгимназию, чтобы найти учеников, которые имеют мотивацию и хотят учиться.

Одна из нарвских учителей, присутствовавшая на встрече, сказала, что ее личный опыт показывает: русско­язычным детям очень сложно адаптироваться в эстонской школе даже при наличии мотивации и им необходима дополнительная поддержка в этот период. Нужны также дополнительные курсы эстонского языка для будущих гимназистов. «У нас в Нарве пока есть эти два-три года на подготовку, и начинать надо уже сейчас», - сказала она. Агур полностью с этим согласился.

Фото: Ирина Токарева

Он отметил, что подобную встречу было бы полезно провести еще через год, когда Кохтла-Ярвеская гимназия наберет достаточно полезного опыта, которым можно будет поделиться с другими. На сегодняшний день главный совет, который Хендрик Агур может дать, заключается в том, что Министерство образования должно выбрать на должность директора будущей Нарвской госгимназии правильного человека, который, с одной стороны, имел бы поддержку местных жителей, а с другой - смог бы провести достаточно жесткий конкурс по выбору достойных учителей для будущей госгимназии.

Как нам сообщили в Министерстве образования, конкурс на должность директора Нарвской госгимназии планируется провести весной 2020 года, с тем, чтобы новый директор смог приступить к своим обязанностям уже в сентябре.

Подводя итог встрече, депутат нарвского горсобрания и член фракции «Наша Нарва» Катри Райк сказала, что, хотя на встрече не присутствовали представители Министерства образования и городской управы, все прозвучавшие на ней предложения и вопросы фракция непременно им передаст.

Руководитель отдела культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус сказала нашему изданию, что не смогла участвовать в обсуждении, так как в это время принимала участие в ранее запланированном обучении, но считает, что такие встречи нужны, и предложения, возникшие в ходе встречи, в отделе обязательно изучат.

По словам Райк, главный итог обсуждения заключается в том, что ситуацию с изучением эстонского в основной школе надо улучшать уже сейчас, не теряя времени, чтобы нынешние нарвские семиклассники были готовы к обучению в госгимназии.

«Цель организованной нами встречи - побудить местную общину к диалогу, к обсуждению важных для города проблем. Например, следующая встреча с горожанами, на которую пригласим ответственных лиц, будет посвящена будущему нарвского здравоохранения, ее мы планируем провести в одном из торговых центров», - сказала нашему изданию Катри Райк.

Наша справка: Согласно подписанному 11 апреля 2018 года соглашению между Министерством образования и науки ЭР и городом Нарвой, государство в 2020-2022 годах построит госгимназию на предоставленной самоуправлением земле по ул. А.Пушкина, 29a, 31, 33. В госгимназии должны будут учиться не менее 80 процентов всех нарвских гимназистов, а что касается остальных, то министерство допускает, что в Нарве по усмотрению местных властей сохранятся одна-две муниципальные гимназии.

Ирина Токарева



