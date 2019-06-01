С возвращением, «Буратино»!

Дата публикации: Вчера, 16:34 Просмотрено: 121

Увидев афишу «Буратино», многие могут подумать – мы это уже проходили. Но уверяю вас – такой постановки по детской повести Алексея Толстого Нарва еще не видела!

Фото: Виталий Школа

Эстрадно-цирковое шоу в исполнении известного заслуженного коллектива «Петербургские акварели» не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей. Конечно, это сказка, конечно, главные зрители – дети. Но и на сцене – дети, и посмотреть, что творят эти «акварельки» на сцене, стоит и папам, и мамам, и бабушкам, и дедушкам.

А кто это?

Чтобы не быть голословным, расскажем о тех, кто едет к нам радовать зрителей своим «Буратино». Эстрадно-цирковой театр «Петербургские акварели» - один из известнейших коллективов Санкт-Петербурга со своей интересной и богатой биографией. В октябре 2017 года театр отметит свой 45-летний юбилей! Организатор и автор программ – бессменный художественный руководитель и режиссер театра, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Абрамидзе Татьяна Шарденовна.

В начале 70-годов Татьяной Абрамидзе было создано детское творческое объединение «СТРИЖ» - Студия Театрализованных Ребячьих Игровых Жанров. «Стрижата» завоевывали дипломы и призы на самых различных фестивалях и конкурсах.

Все жанры, все возрасты

Этому по-настоящему синтетическому театру подвластны все жанры – от музыкального спектакля до экстравагантного эстрадно-циркового шоу. В репертуаре «Петербургских акварелей» около 200 оригинальных концертных номеров, спектаклей и шоу, подготовленных и показанных за 45 лет творческой деятельности художественным руководителем и режиссером Татьяной Абрамидзе и ее педагогами-единомышленниками.

Фото: Виталий Школа

О спектакле его создатель Татьяна Абрамидзе и ведущий «взрослый» актер театра Александр Бахаревский говорят, что это практически мюзикл. В течение часа дети танцуют, поют, исполняют цирковые и акробатические элементы.

- Не было еще человека, - говорит Александр, - кому наше представление не понравилось бы. Могу предположить, что подобного спектакля нет ни в Питере, ни в России, ни в мире.

Красочные костюмы – тоже часть представления. Они авторские, что-то шилось в мастерских, что-то – силами родителей, но основная заслуга в этом богатстве принадлежит Татьяне Абрамидзе.

- Татьяна – фанат своего дела, - продолжает Александр Бахаревский. – Из всех уголков мира она везет всё для театра. Костюмерная у нас укомплектована на три пятилетки вперед.

Работа с детским коллективом – специфический и очень тяжелый труд. Дети подрастают и уходят, им на смену нужно готовить новых, и это непрерывный процесс. А в театре такого синтетического жанра, как у «Акварелей», это очень и очень сложно. Нужны второй, третий состав, дети могут заболеть, уехать с родителями в другой город. Самому маленькому артисту в «Буратино» - четыре года. Это же не взрослый актер, который «всегда готов!», несмотря на обстоятельства…

«Буратино» - спектакль молодой, ему всего год. Премьеру играли в Театре эстрады им. Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге.

Везде наши люди!

О руководителе театра стоит рассказать особо. Во-первых, потому что биография Татьяны Шарденовны необычна и удивительна, а во-вторых, потому, что она тесно связана с Нарвой.

Дух творческой свободы она впитала с детства, в коллективе Леонида Утесова, где играл ее отец, Шота Абрамидзе. Постоянные гастроли, разъезды, отели – у семьи не было своего жилья. И когда появились деньги на квартиру, решено было не покупать кооператив в столичной многоэтажке, а построить свой дом. Землю под него помог получить лично Никита Сергеевич Хрущев, и земля эта была в Усть-Нарве.

И вот уже три поколения Абрамидзе живут в красивом доме в Нарва-Йыэсуу. Татьяна Шарденовна – хлебосольная, гостеприимная хозяка. А те, кто не пробовал грузинскую кухню в ее исполнении, могут только завидовать автору этих строк…

А что же Нарва? Начнем с того, что с самого первого дня открытия ДК им. 50-летия Октября, нынешнего «Ругодива» или по-просту «Полтинника», Татьяна Абрамидзе работала там заведующей детским отделом.

- У меня был детский театр песни и поэзии, - вспоминает она, - и большие программы на заводе «Балтиец» - каждый цех к праздникам должен был что-то показать, представить.

Фото: Виталий Школа

Затем Татьяна Шарденовна стала художественным руководителем нарвского Дворца пионеров, располагавшегося тогда в Ратуше. И там у нее был свой детский театральный коллектив.

- Мы, кстати, были первыми, кто пронес флаг независимой Эстонии в России, в Петродворце - вспоминает Татьяна Шарденовна. – Тогда еще никто и не знал, что это такое.

Затем Татьяна вышла замуж «в Питер», и ее работа переместилась туда.

- Я обожаю Нарву, - искренне говорит Татьяна Шарденовна и добавляет, - кстати, самый первый мой спектакль здесь был именно «Буратино». С ним мы ездили и в Москву, и в Ленинград. Были потрясающе талантливые дети…

А вот теперь питерский «Буратино» Татьяны Абрамидзе приехал в Нарву. Можно сказать, вернулся – в другом жанре, с другими артистами, но то, что руководитель «Петербургских акварелей» привезла в любимый город именно «Буратино» - символично. Круг замкнулся.

- Для меня очень знаково, что мы будем выступать на этой сцене, - говорит Татьяна Шарденовна.

Виталий Школа



