Серебро и бронза из Латвии

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6 октября в Олимпийском центре города Даугавпилса (Латвия) прошел международный турнир по борьбе дзюдо.

В нем принимали участие мальчики и девочки в трех возрастных классах: А (2004-2006 гг.р.), В (2007-2008 гг.р.), С (2009-2011 гг.р.). Турнир был представительным – на татами вышли более 350 спортсменов из Литвы, Латвии, Эстонии, России и Белоруссии.

Неплохо проявили себя воспитанники спортивной школы «Энергия» под руководством тренеров Ивана Новицкого и Владимира Воеводина.

Результаты нарвитян: Артур Алексеев (- 66 кг, А класс) и Кристина Карпенко (- 63 кг, А класс) заняли второе место. Родион Мисник (+73 кг, А класс), Мария Корчагина (-40 кг, В класс), Тимофей Хомицкий (-30 кг, С класс) и Эвелина Росси (+40 кг, С класс) стали бронзовыми призерами.

Виталий Школа

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