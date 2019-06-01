Первые в Эстонии, первые в России

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Закончился сезон 2019 года по мотоспорту. По его итогам результаты нарвских гонщиков впечатляют.

Алексей Виноградов с дипломами российских соревнований. Фото: Виталий Школа

Алексей Виноградов занял III место на зимнем чемпионате Эстонии в гонках на льду.

В лиге EHKK по сумме шести этапов Алексей Виноградов - I место в классе Open, Даниил Баландин - I место в классе юниоров до 21 года, 16-летний Юрий Виноградов – 4 место в этом же классе.

В лиге ТОР 200 по итогам восьми этапов: Алексей Виноградов - 4 место в классе Open, Юрий Виноградов – 7 место. Это при том, что нарвские спортсмены участвовали лишь в шести этапах.

Лига Korvkuningas, 6 этапов: Максим Кальюла - I место, класс 85 см3, Стас Лихачёв - II место, класс 85 см3, Анастасия Сковородникова – 6 место, класс 85 см3, Юрий Виноградов – II место, класс Open, Алексей Виноградов - III место класс Open.

Открытый чемпионат EMV, пять этапов. Класс 125 см3 юниоры - Юрий Виноградов - III место, класс MX2, Даниил Баландин - III место.

Тренер спортшколы «Энергия» - Алексей Виноградов.

Завершающими гонками сезона для нарвских спортсменов стали соревнования, прошедшие на минувшей неделе на российских трассах.

13 октября состоялся чемпионат Санкт-Петербурга по мотокроссу. Юрий Виноградов занял второе место среди мужчин и первое место – в классе юниоров.

20 октября в Пскове прошел II этап соревнований по мотокроссу на кубок губернатора Псковской области, посвященный 75-летию образования области.

В классе 125 куб. см Юрий Виноградов занял первое место.

- Сезон закончили хорошо, - говорит тренер нарвских мотогонщиков Алексей Виноградов, - будем готовиться к следующему.

Виталий Школа









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