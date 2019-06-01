+Галерея. 35 лет с «Надеждой»!

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Именно так говорили между собой многие ветераны Русского культурного общества «Надежда», пришедшие в ДК «Ругодив» на праздник, посвященный 35-летнему юбилею общества. 35 лет – это крупный отрезок жизни, и многие из участников общества уже не мыслят без него будущего, считают своей большой семьей. «Надежда» помогала и спасала в трудные моменты, давала энергию и вдохновение, дарила и продолжает дарить надежду каждому, кто вливается в этот дружный и творческий коллектив.

За 35 лет общество «Надежда» стало одним из центров духовной жизни Нарвы. Фото: Елена Чепурнова

Сейчас общество разрослось и насчитывает в своих рядах около 700 человек. Это самое крупное культурное общество Нарвы, которое начиналось с создания при Доме культуры «Энергетик» Клуба молодой бабушки. Каждый из прежних председателей общества (Серафима Лисс, Раиса Акакьева, Альбина Пугаченко) вложил в любимое дело много энергии и тепла.

Светлана Перцева, председатель Русского культурного общества «Надежда»:

- 35 лет – это целая история. Был момент в перестроечное время, когда Клуб молодой бабушки распался, потому что они лишились крыши над головой. Потом всех собрали и начали работать уже как Русское культурное общество. Ставили целями пропагандировать русскую культуру в виде исполнения песен, танцев, стихов, занятий народным прикладным искусством. Наше общество поддерживает, естественно, и эстонскую культуру, потому что мы любим страну, в которой живем. Мы очень ценим и чествуем ветеранов нашего общества, стоявших у самых его истоков. И до сих пор многие из них с радостью ходят к нам. Как правило, помимо спортивной группы, они посещают какой-нибудь кружок, бодро бегут с улицы Раквере в Дом народов, где поют и танцуют, а на вечерах и на экскурсиях они - самые активные. Чем не пример для молодежи!

​Среди целей общества «Надежда» - пропаганда активного образа жизни, благотворительность, организация различных мероприятий, концертов и вечеров отдыха, спортивных занятий и соревнований, занятия художественной самодеятельностью, передача культурного наследия молодому поколению. Каждый из участников может найти себе дело по душе, ведь в обществе «Надежда» действуют группы по интересам: смешанный хор, клуб любителей песни, клуб любителей поэзии, танцевальная группа, 9 спортивных групп (включая мужскую). Часто организуются экскурсии, проводятся тематические вечера. Члены общества имеют возможность посещать спа-центры на особых условиях. Особая гордость – хор «Надежды» под руководством Павла Смирнова, который известен во всей Эстонии и даже за ее пределами, а также танцевальный коллектив, которым руководит Адольф Пугаченко. Члены поэтического клуба проводят праздники, пишут стихи, дружат с библиотеками, участвуют в литературных конкурсах.

Поприветствовать участников и гостей праздника и поздравить общество с юбилеем пришли представители Нарвского городского собрания, Генерального консульства России в Нарве, Министерства культуры, Круглого стола национальных культурных обществ Ида-Вирумаа.

Эдуард Одинец, советник Министерства культуры:

- Общество «Надежда», работа, которая здесь проводится, и большое количество людей, которое объединяет общество, – это уникальное явление общественной и культурной жизни не только в городе Нарве, но и в Ида-Вирумаа, и, наверное, во всей Эстонии. И за спорт – отдельное спасибо. В последнее время очень модно говорить об «обучении на протяжении всей жизни», а общество «Надежда» - яркий пример физической активности на протяжении всей жизни.

Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков, обращаясь к присутствующим, произнес:

- За эти годы «Надежда» стала одним из центров духовной жизни Нарвы. Вы оказываете многогранную помощь всем культурным обществам в Нарве. Благодаря вашей деятельности наши культуры стали взаимодополняться, переплетаться и взаимообогащаться, это способствует укреплению связей между народами.

Праздник открылся выступлением духового оркестра Нарвской Музыкальной школы под управлением Игоря Тена. В концерте также участвовали творческие коллективы города: вокальная школа-студия Pääsuke, молодежный хор «Вдохновение», ансамбль народного танца «Нарва», женская группа народного танца «Tammiku» из Йыхвиской волости. И, конечно же, выступали коллективы общества «Надежда». Член поэтического клуба Зоя Мурашевская продекламировала написанную ею оду, посвященную юбилею любимого общества.

В ДК «Ругодив» был аншлаг. Так бывает часто на этих концертах, ведь мероприятия общества «Надежда» обрели популярность не только среди его членов, но и среди других нарвитян, порой приходящих, чтобы зарядиться энергией и неиссякаемым оптимизмом этих радостных и проникнутых светлой надеждой людей.

Елена Чепурнова

Фотогалерея: Елена Чепурнова







