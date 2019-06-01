+Галерея. Главным героем был лермонтовский текст

Дата публикации: Вчера, 10:11 Просмотрено: 134

64 постановка спектакля

«И рай открылся для любви...» с талантливым чтецом и актером Рустемом Галичем в главной роли пришлась на Нарву, став частью большой культурной программы «Нарва — осенняя столица Эстонии».

В ролях Демона и Тамары: Рустем Галич и Елизавета Дылева. Фото: Наталья Соболева

Посещением этой постановки местные любители русской поэзии отметили 205-летие Михаила Юрьевича Лермонтова, который родился 15 октября. Очередная версия, показанная в Нарве, по признанию Галича, стала, наверное, самой лаконичной и минималистичной за всю историю спектакля.

Музыкальное обрамление постановки подготовил Рустем Галич, а в роли Тамары выступила Елизавета Дылева из Силламяэ, впервые вышедшая на сцену в этом образе более пяти лет назад. Тогда талантливая девушка училась в десятом классе одной из школ Силламяэ. По словам руководителя недоходного общества «София» Софии Школа, «несмотря на то, что Елизавета давно закончила учебу и работает на производстве, искра, заложенная в ее душу стихами Лермонтова и режиссером Рустемом Галичем, по-прежнему горит».

Перед началом спектакля Рустем Галич рассказал зрителям, что для показа в Нарве он подготовил очередную сценическую версию поэмы «Демон». Когда-то это произведение Лермонтова его так «взбудоражило», что его театр поэзии и музыки в Нью-Йорке сделал первую постановку поэмы к 195-летию поэта. На 200-летие Лермонтова новые версии увидели жители Берлина и Варшавы.

Собственно, каждый раз и где бы он ни игрался, спектакль выглядит по-новому. Его музыкальное сопровождение может исполнять как симфонический оркестр, так и орган, могут быть задействованы местные музыкальные коллективы вплоть до фольклорных ансамблей. Нарвитяне увидели версию, в которой главным героем был, пожалуй, сам лермонтовский текст, а лучше понять образы произведения помогли экспонируемые на большой экран картины Врубеля, а также актерская игра Рустема и Елизаветы.

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева











