Telia и Eesti Energia обучили нарвских школьниц дизайну цифровой продукции

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В этом году по всей Эстонии проходит шесть ИТ-мастерских для девочек в рамках кампании министерства экономики и коммуникаций «дИКТуй свое будущее», цель которой – привести больше женщин в технологический сектор.

Иллюстративное фото.

Во время каникул в Нарвском колледже собралось около 90 школьниц, которые под руководством Telia и Eesti Energia попробовали свои силы в создании прототипа своей цифровой идеи в формате Hаkaton.

«Несмотря на серьезные усилия в ознакомлении с естественными и техническими специальностями, к сожалению, мы должны признать, что доля девочек среди учащихся на этих отделениях студентов не растет. И это большая потеря, потому что по своим идеям и навыкам девочки ничем не уступают мальчикам», – заметил Марек Саммуль, исполняющий обязанности директора Нарвского колледжа.

На цифровом вечере, который состоялся в Нарве на каникулах в пятницу, школьницами руководили молодые и успешные работники технологических компаний, которые помогли им увидеть разнообразие мира ИТ. Старшеклассниц вдохновляли телекоммуникационная фирма Telia и крупнейший местный работодатель Eesti Energia.

«Помимо программистов, в сфере технологий трудятся, например, менеджеры проектов, аналитики, дизайнеры, тестировщики и другие работники, у которых может не быть ИТ-подготовки. Гимназисты могут примерить на себя эти роли в мастерских под руководством экспертов. Если вы выберете курсы по ИТ даже в качестве факультатива или дополнительного курса, у вас будет больше шансов успешно выйти на рынок труда», – объяснила Ванесса Вортейл, которая весной закончила магистратуру Таллиннского университета по специальности

взаимодействия человека и компьютера и работает аналитиком в UX.

Согласно отчету OSKA о рынке труда, технологический сектор Эстонии сильно ориентирован на мужчин, и только 29% работников ИКТ – женщины. Кампания Министерства экономики и коммуникаций «дИКТуй свое будущее», ориентированная, в первую очередь, на старшеклассников, направлена на то, чтобы побудить девушек и молодых женщин смелее изучать цифровые технологии в вузах и работать в этой области, а также бросить вызов стереотипам, распространенным в цифровой сфере.

С вдохновляющими докладами от Telia перед школьницами выступили Кати Ваби, директор по э-бизнесу и маркетингу, и Хелена Лойтмаа, менеджер по ИТ-проектам.

Иллюстративное фото.

«Часто говорят, что для поколения Z мир технологий является естественным и усваивается уже вместе с материнским молоком. На самом деле это верно только частично. В то время как девочки составляют около половины пользователей технических гаджетов, мы видим, что сегодня недостаточно девочек выбирает ИТ и технологии в качестве своей специальности. Поскольку молодые люди делают свой профессиональный уже во время обучения в средней школе, Telia на протяжении многих лет фокусирует свою программу TechGirls на гимназистках. Наша цель – показать, что мир технологий интересный и захватывающий, и у девушек есть все предпосылки, чтобы им управлять», – сказала Ирина Кузина, глава отдела русскоязычного маркетинга и создатель Telia TechGirls.

С вдохновляющей речью о выборе профессии в мире технологий перед студентами Нарвского колледжа также выступили владелец продукта Eesti Energia Светлана Головина.

«Сфера информационных технологий настолько динамична и разнообразна, что позволяет найти индивидуально подходящую работу. ИТ Eesti Energia включают десять различных областей, в которых специалисты могут сделать свой выбор: алгоритмы торговли энергией, ИТ-безопасность или проекты, ориентированные на клиента – вот лишь несколько примеров того, чем вы можете заниматься в сфере ИТ», – сказала Головина.

В рамках кампании по повышению осведомленности об ИКТ в 2018 и 2019 годах в школах по всей Эстонии проводится 50 мероприятий по повышению осведомленности и 10 отдельных мастерских для девочек в сотрудничестве с технологическими компаниями. Кампания финансируется при поддержке Европейского социального фонда.

На сайте кампании StartIT (https://startit.ee/) заинтересованные в инфотехнологиях пользователи могут найти возможности для обучения в области ИКТ. Минисимулятор облегчает выбор специальности, предлагая выбор как для творческого человека, так и для истинного технического энтузиаста.

BNS