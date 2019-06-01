Каратистка Анна Сокк завоевала бронзовую медаль молодежного чемпионата мира

Дата публикации: Вчера, 10:35 Просмотрено: 93

В столице Чили завершился молодежный чемпионат мира по карате, на котором успешно выступила эстонская спортсменка Анна Сокк.

Анна Сокк успешно вернулась в большой спорт после травмы. Фото: частный архив

20-летняя воспитанница таллиннского клуба "Будо", выступающая в весовой категории до 55 килограммов, выиграла на турнире в Сантьяго 5 схваток из 6, завоевав бронзовую медаль, сообщили во вторник, 29 октября, утренние новости ETV+.

Всего в этой весовой категории выступали 44 каратистки.

Для Анны Сокк успех в Сантьяго стал наградой за большую работу, которая она проделала после того, как восстановилась после операции на мениске. На восстнановление ей понадобилось 9 месяцев.

Источник: rus.err.ee