Руководство Нарвского музея предложило обсудить судьбу макета Старой Нарвы

Дата публикации: Вчера, 09:29 Просмотрено: 132

Руководство Нарвского музея решило выступить рефери в споре о судьбе макета Старой Нарвы, поскольку страсти в последнее время вокруг этого вопроса накалились и вместо поиска решения проблемы, все занимаются взаимными обвинениями. Встреча назначена на 31 октября.

Нарвский музей Фото: Урмет Коок/ERR

Городская управа Нарвы с ноября сокращает автора макета Старой Нарвы Федора Шанцына, который значился внештатным сотрудником Департамента архитектуры и городского планирования. По данным управы, Шанцын отказался от всех возможных вариантов трудоустройства. До сих пор не решен вопрос с будущим размещением картонного макета Старой Нарвы.

Руководитель Нарвского музея Иво Пости сказал rus.err.ee, что у музея нет готового рецепта решения возникшей проблемы, он хочет собрать за одним столом все заинтересованные стороны и обсудить судьбу макета.

"Очень часто, когда обсуждение проблемы заходит в тупик, люди начинают не обсуждать пути ее решения, а забираются в свои углы и обвиняют друг друга. Я хотел бы, чтобы все, кто связан с этим макетом, сели за один стол и нашли хоть какое-то решение, - объяснил свое приглашение Пости. - Сейчас накопилось много вопросов, на которые необходимо найти ответы: кому принадлежит макет, сколько частей макета, где его можно разместить".

Главное, по мнению руководителя музея, чтобы уникальный макет не был уничтожен.

Источник: rus.err.ee