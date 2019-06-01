+Галерея. Финно-угорский мир вновь объединился в Нарве

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Вот уже более 80 лет в третью неделю октября в Эстонии, Финляндии и Венгрии проходят Дни родственных народов, которые являются одним из важнейших событий в финно-угорском мире. В Нарве они проводятся уже пятый год подряд и, по традиции, входят в программу Осенней столицы.

Таллиннские ингерманландские финны дружат с нарвскими чувашами. Фото: Данила Свиридов

Центром внимания в эти дни становится научная конференция, проходящая в Нарвском колледже Тартуского университета. В этом году она прошла 18-19 октября и исследовала тему «Концепция свободы в литературах Восточной Европы». Эта конференция организуется раз в два года, чередуясь с конференцией «Урало-Индогерманика». Председатель оргкомитета конференции, научный сотрудник Нарвского колледжа Силард Тибор Тот, считает, что Нарва неслучайно стала местом проведения такого научного форума, ведь именно здесь пересекаются географические линии и исторические реалии, языковые ветви и накладываются культурные «тектонические плиты» индоевропейской и финно-угорской цивилизаций, а понятие свободы концептуально отражено в их литературе и искусстве.

Языки - «братья»

Поучаствовать в конференции и других мероприятиях приглашаются литературоведы, лингвисты, фольклористы и музыковеды, этнологи и все местные жители и гости, интересующиеся восточноевропейской литературой, фольклором и музыкой. На этот раз конференция была посвящена 200-летию со дня рождения венгерского финно-угроведа, лингвиста и этнографа Антала Регули. Он провел значительные полевые работы в Поволжье и на Урале, где собрал большое количество языковых материалов таких народов, как манси, ханты, мари, мордва, чуваши, впервые доказал родство венгерского, хантыйского и мансийского языков.

Его научному наследию был посвящен один из докладов. Участник конференции, ученый из Ижевска Алексей Арзамасов отметил: «Основной посыл многих наших докладов, выступлений, прений, кулуарного неформального общения связан с осознанием культурного, духовного, языкового родства финно-угорских народов. Это очень важно сознавать сейчас, в начале 21 столетия, когда усилились тенденции глобализации. Действительно, такое общение – это подтверждение нашего финно-угорского родства и, если угодно, солидарности, то есть конференция носит объединяющий характер».

Выступает венгерская ученая Энрико Сий. Фото: Ольга Чепурнова

Собираются вместе каждый год

Рабочими языками конференции являлись эстонский, русский, английский и немецкий. Среди выступавших – ученые из Финляндии, Венгрии, Латвии, России, Словакии. Многие из них уже стали постоянными участниками и каждый год ждут новых встреч и интересных дискуссий.

«Это важно, потому что они собираются вместе, чтобы создавать контакты и получать информацию из других стран, - говорит член оргкомитета конференции, преподаватель Нарвского колледжа Энда Трубок. - Они больше узнают о новых писателях и исследователях, могут лучше понять друг друга, делают совместную работу».

Слушателям на конференции было интересно узнать, как отражаются идеи свободы и как используются образы финно-угорской мифологии в поэзии и прозе Восточной Европы, а также о том, например, что ненецкая литература произошла из фольклора и журналистики, или о том, как звучит текст гимна Эстонии на языке коми. Конференция сопровождалась и другими интересными мероприятиями.

Наша справка: Сегодня в общей сложности по всему миру можно насчитать около 25 миллионов представителей финно-угорских народов, численность некоторых стремительно сокращается, поэтому так важно сохранять их традиции, язык и жизненный уклад.

Реанимируют местный фольклор

Традиционной частью конференции стал концерт Ингрийского финского хора в Нарве «Iloiset Ystävät» («Счастливые друзья»). Репертуар хора насчитывает более ста произведений на эстонском и финском диалектах. Также в программе были выставка и презентация книг «С чего начинается Ингрия?» Павла Крылова, «Нарвские истории о людях и событиях в книгах и историко-краеведческих альманахах» Марины Чудиновой. Ярким и запоминающимся в череде событий дней родственных языков стал также концерт Мордовской фольклорной группы «Мерема», в репертуаре которого в основном оригинальные мокшанские и эрзянские песни.

Участники группы демонстрируют звучание певческой полифонии, образцы традиционных обрядов и практик, собранных во время экспедиций в отдаленные деревни, стараются исполнять песни, которые еще помнят жители сел и которые сейчас находятся под угрозой забвения.

Елена Чепурнова

Фотогалерея: Данила Свиридов, Ольга Чепурнова



