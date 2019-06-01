Андрес Сынаялг: «Только от правительства зависит, когда под Нарвой появится новый завод ветряков»

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На прошлой неделе стало известно о продолжении строительства Айдуского ветряного парка - после того, как предписания о приостановке его строительства были признаны недействительными в судебном порядке. Означает ли это, что теперь можно говорить и о реальных сроках открытия под Нарвой завода по производству ветряков?

Напомним, что именно на такую перспективу - строительства завода по производству ветряков, который дал бы сокращаемым энергетикам несколько тысяч новых рабочих мест для высококвалифицированных работников, очень рассчитывали ида-вируские профсоюзы: Нарвский энергетический профсоюз и Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков, заключившие в начале июля с Союзом ветряных технологий и АS Eleon, компанией-лидером в сфере ветряной энергетики - трехстороннее соглашение об общих намерениях.

Об этом «НГ» спросила у руководителя Eleon Green Андреса Сынаялга. Предприниматель недвусмысленно ответил, что строительство завода полностью зависит от того, получит ли инициатива Союза ветряных технологий поддержку правительства.

- В июле, во время подписания договора о намерениях между ида-вирускими профсоюзами и Союзом ветряных технологий, шла речь о том, что завод по производству ветряков в Ида-Вирумаа можно было бы создать на базе пустующих производственных площадей и открыть уже нынешней осенью.

- Сейчас даже приблизительно не могу назвать вам никаких сроков. Союз ветряных технологий обратился по этому поводу к правительству, но пока никакого ответа мы не получили. Три месяца полной тишины. Впечатление такое, что есть даже недовольство тем, что развитием ветроэнергетики занимаются частные структуры.

Поэтому что касается ветропарка в Айду - то да, его мы будем развивать, это теперь вопрос решенный. А что касается завода - пока неизвестно. Мы хотели бы развивать производство ветряков именно в Ида-Вирумаа, и момент для этого просто идеальный со всех точек зрения. Ведь климатическая нейтральность сейчас - горячая тема номер 1.

- Когда вы говорите о том, что осталось без ответа ваше обращение к правительству, то имеете в виду обращение Союза ветряных технологий?

- Да, Союз ветряных технологий и Eleon сделали 16 июля обращение в правительство, в котором мы предложили совершить перезагрузку развития ветряной энергетики в Эстонии, которое сейчас стоит из-за противостояния с чиновниками. Ответа до сих пор нет.

- В обращении Союза говорится о том, что не только Айдуский ветропарк, но и другие ветропарки находятся в состоянии судебных споров с государством и из-за этого не развиваются. Эта проблема остается и после судебного решения в отношении Айдуского парка, оно ничего не меняет для других ветропарков?

- Только в Вирумаа из-за судебных тяжб приостановлено развитие четырех проектов: Айдуский ветряной парк (100 МВт), Варьяский ветряной парк (140 МВт), Пяйте-Вайвинаский ветряной парк (75 МВт) и Вайвараский ветряной парк (333 МВт). Ра­зумеется, судебная победа Айдуского ветряного парка придаст воодушевления и другим застройщикам отстаивать свои права.

- Но вы пока не собираетесь перевести производство ветряков в Китай, как об этом писали в апреле этого года в СМИ?

- Да, мы этого очень не хотели бы. Но в Китае, да и в нескольких других странах, в нашем производстве заинтересованы, и мы можем это сделать, если не получим здесь поддержки.

- Ситуация странная. Разве Эстонии не выгодно создание новых рабочих мест, которых сейчас так не хватает Ида-Вирумаа, и опять-таки - разве не выгоднее покупать ветрогенераторы для ветропарков в Эстонии, а не ввозить их из-за рубежа?

- Мы со своей стороны открыты к сотрудничеству, но проблема в том, что в нас не хотят видеть партнера.

- У многих нарвитян к ветряной энергии отношение предвзятое: мол, ветряки энергии вырабатывают мало и ветропарки, сколько их ни строй, никак не могут заменить сланцевые электростанции, которые до сих пор обеспечивали электроэнергией всю Эстонию.

- Благодаря новым техническим решениям запатентованные нами ветрогенераторы дают значительно больше электроэнергии, чем обычные. Только один ветропарк, оснащенный нашими ветрогенераторами, покрывает примерно 4-5 процентов энергопотребления страны, а если говорить о четырех ветропарках Ида-Вирумаа, чье развитие было приостановлено из-за судебных споров, то их общая мощность могла бы составить 648 мегаватт, что вполне сравнимо с мощностью сланцевых электростанций: к примеру, сланцевая электростанция в Аувере имеет мощность 300 МВт.

- Именно сейчас, когда возможное строительство завода ветряков в Ида-Вирумаа так много значит для местных жителей, нарвитяне заинтересовались историей строительства ветропарка в Айду: почему было выбрано именно это место, там ветра побольше?

- Нет, ветра в Эстонии везде достаточно, это наш надежный природный ресурс. Но местные жители выступают обычно против того, чтобы ветропарки строились поблизости, а здесь земля уже и так была раньше в промышленном использовании, и возражений это место у жителей уезда не вызвало.

- А что стало первопричиной всех судебных споров по поводу Айдуского ветропарка - с Министерством обороны, с Департаментом защиты прав потребителя, которые продолжались не один год?

- Государственный концерн Eesti Energia, который видел в нас конкурента.

- Но ведь это ваши предположения, доказательств, что это так, нет?

- Доказательством может быть тот факт, что в самом начале строительства Eesti Energia затребовала от волости Люганузе всю документацию на строительство ветропарка, которая ей не была нужна, вернее, была нужна только для того, чтобы найти основание для судебного спора. И только после этого у Министерства обороны появились претензии к строительству, против которого вначале не было никаких возражений.

- Ваш спор с Министерством обороны по поводу того, могут ли ветряки и радары находиться рядом без ущерба для госбезопасности, в настоящее время завершился или продолжается?

- Государство ищет решения, и предприниматели по-прежнему открыты к сотрудничеству. Защита государства и быстрое развитие ветряной энергетики для достижения климатической нейтральности — это две одинаково важные темы. Нельзя более медлить с нахождением подходящих решений.

В вопросе возведения Айдуского ветряного парка спор закончен, и строительство продолжится согласно действующим разрешениям на строительство и соответствующим проектам.

От редакции

Напомним, о каком обращении к правительству вел речь Андрес Сынаялг: в конце июля Союз ветряных технологий, в который входит более 30 предприятий ветряной энергетики, предложил правительству начать переговоры о возникшей в государстве ситуации в связи с приостановкой работы ветряных парков, в том числе о возможных последствиях как для экономики и безопасности, так и для окружающей среды.

«В ситуации, когда Эстония поставила цель по увеличению производства восстанавливаемой энергии до 25% к 2020 году и к 2030 году до 50% от конечного потребления, нельзя достигнуть заявленных целей без вклада ветряной энергии», - отмечалось в предложении, направленном в правительство, на которое, как пояснил нашей газете руководитель Eleon Green, до сих пор нет никакого ответа.

В обращении отмечается, что получившая большое общественное внимание приостановка работ в ветряном парке Айду оставила в тени тот факт, что речь в действительности идет о гораздо более широкой проблеме и тормоз нажат в отношении развития всех ветряных парков, застройщиками которых являются частные предприятия.

На прошлой неделе компания Eleon Green сообщила: Таллиннский административный суд признал недействительными предписания Департамента защиты прав потребителя о приостановке строительства Айдуского ветряного парка. Также суд постановил компенсировать TTJA треть правовых расходов Eleon Green.

Наша справка: Eleon Green OÜ (прежнее имя - Kindel Vara) является основанным в 2008 году эстонским предприятием, которое развивает Айдуский ветряной парк.

Ирина Токарева









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