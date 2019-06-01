Три эстонских футболиста покидают финский клуб СИК

Финский футбольный клуб "Сейняйоки" (СИК) объявил фамилии игроков, которые не останутся в команде на новый сезон.

Среди 9 футболистов оказались и все три эстонских легионера - бывший капитан команды, вратарь Михкель Аксалу, защитник Тревор Эльхи и недавно получивший паспорт гражданина ЭР, полузащитник Закария Бегларишвили.

Среди этой троицы наиболее продолжительной и успешной карьерой в "Сейняйоки" была у Михкеля Аксалу, который в 2013 году вместе с командой выиграл первую лигу, а два года спустя стал чемпионом Финляндии.

Источник: rus.err.ee