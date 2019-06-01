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Общество / СпортТри эстонских футболиста покидают финский клуб СИК

Дата публикации: Сегодня, 12:37 Просмотрено: 95

Финский футбольный клуб "Сейняйоки" (СИК) объявил фамилии игроков, которые не останутся в команде на новый сезон.

Три эстонских футболиста покидают финский клуб СИК
Микхель Аксалу будет искать себе новую команду. Автор: Кен Мюрк/ERR

Среди 9 футболистов оказались и все три эстонских легионера - бывший капитан команды, вратарь Михкель Аксалу, защитник Тревор Эльхи и недавно получивший паспорт гражданина ЭР, полузащитник Закария Бегларишвили.

Среди этой троицы наиболее продолжительной и успешной карьерой в "Сейняйоки" была у Михкеля Аксалу, который в 2013 году вместе с командой выиграл первую лигу, а два года спустя стал чемпионом Финляндии.

Источник: rus.err.ee

 

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