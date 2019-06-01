+Галерея. «Ералашка» взрослеет вместе со своими участниками

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С начала этой недели школьники отправились на осенние каникулы. Нарвский дом детского творчества традиционно пригласил всех желающих на международный фестиваль театральных миниатюр «Ералашка 2019».

В Нарвском доме детского творчества в эти дни как никогда многолюдно — юных актеров международного фестиваля театральных миниатюр «Ералашка 2019» приходят поддержать благодарные зрители. Фото: Софья Боборенко

В этом году «Ералашка» проходит уже в 13-й раз. Из республиканского фестиваля школьных миниатюр он превратился в открытый молодежный фестиваль, который с удовольствием посещают гости из России. В этот раз приехало аж семь российских коллективов, побив прошлогодний рекорд. Четыре коллектива прибыли из Санкт-Петербурга, по одной театральной студии - из Кингисеппа, Петрозаводска и Ивангорода. Помимо зарубежных гостей, участниками фестиваля также стали школьные театры и студии из Таллинна, Маарду, Йыхви, Кохтла-Ярве и, конечно же, из Нарвы. Всего в театральном празднике приняло участие 22 коллектива.

На суд зрителей и профессионального жюри участники представляли небольшие истории, рассказывающие о радостях и проблемах школьной жизни, известные сказки и постановки собственного сочинения. Интересный коллектив под названием «Мама, я на сцене» (Санкт- Петербург) показал миниатюру в пантомиме «Чёрно-белый механизм». Лицей искусств «Хорус» (Санкт- Петербург) представил отрывок из известного бродвейского мюзикла «Кошки». Артисты показали настоящий класс, на сцене одновременно пели и танцевали 33 человека!

Уровень растет

- Приятно отметить, что уровень всех коллективов с каждым годом растет. Первоначально фестиваль задумывался для тех, кто впервые пробует себя на сцене. Нашей целью было создать такие условия, чтобы начинающие артисты смогли преодолеть свой страх и сделать первые шаги в актерском искусстве. Однако участники приезжают к нам из года в год, и мы видим, как они совершенствуются в своем профессиональном мастерстве. Попробуй в короткий отрезок времени показать такой характер, чтобы он запомнился! - говорит один из бессменных организаторов «Ералашки» Виталий Катунцев, режиссер театральной студии НДДТ «16 комната».

По его мнению, фестиваль стал своего рода мастер-классом для его постоянных участников, а для ребят старшей возрастной группы – и площадкой для творческих экспериментов. Именно в жанре миниатюр юные актеры могут попробовать себя и в других ипостасях – в роли сценариста, режиссера или постановщика.

Помимо фестивальной программы, участники смогли посетить мастер-классы профессиональных актеров. В понедельник мастер-класс под названием «Наблюдение» провела актриса Санкт-Петербургского «Романтического театра Юрия Томашевского» Виктория Зайцева, на второй день состоялся мастер-класс «Взаимодействие и взаимозависимость партнеров» под руководством актера Русского театра Эстонии Артема Гареева.

Приемом довольны

Юные актеры из России с удовольствием приезжают на фестиваль. Накануне открытия театрального праздника россияне погуляли по Нарве, были на экскурсии по городу и в замке Германа. Юлия Жиженкова, режиссер театральной студии «На счастливой» из Кировского района Санкт-Петербурга полагает, что «Ералашка» является отличным поводом для завязывания и укрепления дружбы между странами. Наталья Черная, режиссер театрального коллектива «Тип-Топ» (Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева) отметила, что дети и взрослые очень довольны приемом, оказанным им в Нарве.

- Организация фестиваля – шикарная, все дети счастливы, обязательно приедем ещё! - сказала она.

Снова есть надежда

Спектакли оценивало профессиональное жюри, в составе которого были председатель Эстонского союза любительских театров Кристина Оомер, директор Йыхвиского театра «Мельница» Валентина Фурсова и Райли Тамм, руководитель театрального коллектива Центра занятий по интересам г. Йыхви. Традиционно жюри отмечает ребят, особо показавших себя на сцене, также выбираются лауреаты фестиваля. Также каждый год члены жюри выбирают «Надежду Ералашки» - участника младшей группы, который поразил их больше всех. В этом году почетное звание досталось воспитаннице «16 комнаты» Милане Иванкиной.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко



