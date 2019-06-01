Победы на трассе в России

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12-13 октября в поселке Стеклянный близ Санкт-Петербурга прошел II этап открытого первенства Санкт-Петербурга по мотоспорту.

Первое место Юрий Виноградов вырвал в схватке с чемпионом Латвии Павлом Мангушевым.

В классе мотоциклов с двигателем 125 куб. см (мужчины) гонщик спортшколы «Энергия» Даниил Баландин занял первое место, Юрий Виноградов стал вторым.

В классе 125 куб. см (юниоры) первым на финиш пришел Юрий Виноградов. Борьба, по словам тренера Юрия Алексея Виноградова, была серьезной, трасса сложной – во время гонки шел ливень. Юрию пришлось бороться с чемпионом Латвии Павлом Мангушевым, и эту жесткую борьбу он достойно выиграл.

Виталий Школа