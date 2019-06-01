Таллиннский русский музей получил в дар картины Кузи Зверева

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В Таллиннском русском музее недавно завершилась проходившая там с большим успехом персональная выставка работ известного нарвского художника Кузи Зверева (Владислава Кузнецова). Картины вернулись в Нарву, но не все: 17 работ, а именно знаменитую серию «Монологи художника» плюс три новых полотна, автор передал в дар музею.

Кузя Зверев не впервые дарит свои живописные и графические работы музеям. Фото: архив Таллиннского Русского музея

Как рассказала нам руководитель Таллиннского русского музея Мария Сморжевских-Смирнова, в будущем эти картины могут стать частью новой постоянной экспозиции музея, концепция которой сейчас разрабатывается. Она рассказала «НГ» о предыстории этого события и о сотрудничестве с художником, в рамках которого в музее появилась необычная серия графических работ, посвященных школьным проказам давно минувших дней.

Школьные комиксы для музея

В Таллиннском Русском музее еще задолго до персональной выставки Кузи Зверева уже находились шесть его графических работ, выполненных в технике «коллаж». Этот музей необычен: его специфика - рассказывать не только об истории города, но и об истории русской общины Таллинна.

Сейчас музей находится в поиске баланса между историческим и художественным материалом и разрабатывает концепцию постоянной экспозиции, которая может вырасти в очень интересный проект. В ней будет задействовано большое число хранящихся в его фондах экспонатов, связанных с историей русской культуры в Эстонии, которые до сих пор не выставлялись.

Мария Сморжевских-Смирнова:

- По сути, мы хотим представить историю русской культуры в Эстонии во всей многогранности: хронология будет начинаться с приезжавших сюда по торговым делам новгородских купцов и заканчиваться современными событиями. При этом надо иметь в виду, что культурные границы изменчивы - даже если мы говорим о городе, о конкретном локусе — люди мигририруют, мигрируют произведения искусства.

Возвращаясь к предыстории передачи этих работ, руководитель музея рассказала, что прошлым летом в Таллиннском русском музее кипела работа, шла подготовка к новой выставке об истории русского образования в Таллинне под названием «Урок - перемена: история русского образования в Таллинне (1815 -1944)». То есть - с момента открытия в городе по указу Петра Первого первой цифирной школы.

Готовя эту выставку, сотрудники музея имели в своем распоряжении массу интереснейшего материала, в том числе вещей, с которыми были связаны невероятнейшие истории - истории того или иного конкретного ученика, или истории того или иного периода в жизни школы. «Но нужно было все это оживить, поскольку одна из важнейших задач при подготовке - не превратить выставочное пространство в огромную книгу, где посетители переходят от стенда к стенду», - поясняет Сморжевских-Смирнова.

Владислав Кузнецов и Мария Сморжевских-Смирнова на творческой встрече с художником в Таллиннском Русском музее. Фото: архив Таллиннского Русского музея

В распоряжении музея были воспоминания учеников конца 19 - начала 20 веков о том, как они учились в русских школах Ревеля, как тогда назывался Таллинн: как проказничали и прогуливали уроки, общались с товарищами и учителями, веселились - словом, все то, что передает задорный дух школьной жизни.

- Нужно было как-то эти воспоминания доходчиво показать: и мы с куратором выставки подумали о том, что было бы здорово все эти истории представить в виде комиксов, которые были бы понятны и интересны в том числе и нашим юным посетителям. Но кто мог бы выполнить такую работу? - рассказывает руководитель музея.

В этот момент с музеем и вышел на связь нарвский художник Владислав Кузнецов (Кузя Зверев), с творчеством которого музейные сотрудники и особенно сама выросшая в Нарве Мария Сморжевских-Смирнова были знакомы давно.

Владислав рассказал, что готов передать в дар музею серию своих работ. «Это замечательные доски, которые представляют собой своеобразный культурный пантеон и, как мы сразу решили, могут стать основой для отдельной выставки. Но кроме того мы поняли, что именно Кузя Зверев мог бы сделать для нас те самые комиксы, графические листы в нескучной смешанной технике, которые оживили бы историю давно минувших дней», - говорит Мария.

Муха-сувенир, плакаты и баннеры

Музейщики переслали Владиславу весь набор историй, чтобы он выбрал из них что-то по собственному усмотрению. На выставке они представлены в виде шести графических листов, и в ходе экскурсии посетителям дается задание: подобрать текст к картинке комикса. Перед этим их знакомят с теми же самыми отрывками воспоминаний, с которыми работал художник.

Выставка будет работать долго, поэтому руководитель музея приглашает посетить эту экспозицию и нарвитян: узнают много нового и заодно полюбуются новыми работами Кузи Зверева.

«Ведь что такое история русской школы? Это, по сути, история русской общины: период с 1815 по 1944 годы вмещает в себя и имперское время, и особый остзейский порядок, и затем - период, вошедший в историю как русификация, когда все школы были переведены на русский язык обучения, потом - период независимой Эстонской Республики и первой немецкой оккупации...», - размышляет руководитель музея, который, судя по всему, не ищет легких путей.

Символом выставки стала муха. Как именно муха связана со школьным образованием, Мария рассказывать не стала, отметив лишь, что муха была элементом одной из школьных проказ - а подробности зрители узнают, придя на выставку.

Муху Кузя Зверев тоже изобразил - и на базе его работ в музее изготовили серию сувениров для посетителей, а также рекламные плакаты и баннеры.

Афиша выставки, созданная Кузей Зверевым. Фото: Ирина Токарева

Публика разделилась на два лагеря

Идея провести в музее персональную выставку Кузи Зверева возникла потому, поясняет Мария, что та серия досок, которую художник предложил, претендует на культурный пантеон.

Мария Сморжевских-Смирнова:

- Это, конечно, субьективное представление художника, но он апеллирует к тем столпам общемировой истории искусства и культуры, без которых современный мир немыслим: каждый из них оставил след. Слои краски на досках-подоконниках можно сравнить с пластами истории. Причем на подписи можно даже не смотреть, настолько точно переданы образы.

Мы решили показать не только графику, но и живописные полотна художника - эти мощные взрывы цвета, которые никого не оставили равнодушным.

Публика поделилась на две категории: тех, кто не готов подобное принять и возмущается, и тех, кто влюбляется в эти работы с первого взгляда. Но с небольшим залом, где мы разместили 29 работ художника, зрители не могли расстаться подолгу: кто-то гулял здесь по часу или даже больше, возвращаясь к тем или иным работам снова: настолько это концептуальное искусство заставляет размышлять.

Очень важно: ни одна выставка не может обойтись без творческих встреч, и я нашим экскурсантам объяснила, что у них есть редкая возможность спросить художника, о чем он думал, создавая ту или иную работу или деталь картины.

В рамках творческих встреч Владислав преподал посетителям музея два мастер-класса: один назывался «Лики», второй - «Очередь в музей». Было отрадно наблюдать, вспоминает Мария, как и дети, и взрослые увлеклись созданием большого графического листа, для которого каждый из них делал свой фрагмент. Все это превратилось для каждого в индивидуальный творческий порыв.

Мария Сморжевских-Смирнова в мастерской Кузи Зверева после подписания акта о передаче работ в дар музею. Фото: Ирина Токарева

Кузя Зверев в музеях

Переданные работы войдут в состав единиц хранения музея, кроме того, разумеется, они будут внесены в MuIS – интернет-ресурс, который предназначен для учета музейных коллекций, и делает информацию об экспонатах доступной как для специалистов, так и для населения.

Но, главное, надеется руководитель музея, эти работы вскоре станут доступны в новой постоянной экcпозиции, где наряду с историческими найдется место и художественным залам, поскольку коллекция работ русских художников постоянно пополняется и в том числе и благодаря дару известного нарвского художника.

Владислав Кузнецов (Кузя Зверев) не впервые дарит свои живописные и графические работы музеям, поскольку считает важным, чтобы «искусство принадлежало народу». Например, его работы можно увидеть в Калининграде, где нарвский художник выставляется начиная с 2011 года, в музее его родной Костромы и в других российских музеях.

«Монологи художника» - это серия портретов таких прославленных личностей как Андрей Рублев, Эль Греко, Анри де Тулуз-Лотрек, Нико Пиросмани, Амедео Модильяни, Эдуард Вийральт, Венедикт Ерофеев, Михаил Врубель, Павел Филонов, Булат Окуджава, оказавших влияние на мирровозрение многих наших современников и, в том числе, на самого Владислава Кузнецова. Примечательно, что весь «иконостас» написан на досках старых подоконников, обладателем которых Кузя стал в ходе масштабной замены нарвитянами старых деревянных окон на стеклопакеты.

Впервые выставленные в 2011 году, эти работы с успехом попутешествовали по многим художественным музеям Эстонии, в том числе Таллинна, Тарту и Пярну, и получили высокую оценку как публики, так и критиков.

Наша справка: Работы Кузи Зверева хранятся в коллекциях Эстонского художественного музея, Тартуского художественного музея, Нарвского музея (их можно смотреть в системе MuIS), в России - в Калининградском музее Изобразительных искусств, Волгоградском музее Изобразительных искусств, Ивановском художественном музее, Костромской муниципальной художественной галерее (их можно смотреть на сайте госкаталог РФ Музейный Фонд России, набрав Кузя Зверев). Признание: в 2015 году Кузя Зверев получил премию «Жемчужина культуры Ида -Вирумаа» от Фонда Культурный капитал, в 2016 году был номинантом Нарвы на госпремию в области культуры.

Ирина Токарева











