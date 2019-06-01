+Галерея. «Добровидение»: теперь важно не растерять дух и эмоцию фестиваля

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Фестиваль народной песни «Добровидение» проходил в Санкт-Петербурге уже в четвертый раз. И на этом празднике народного песенного и танцевального искусства Эстонию представляли нарвская вокальная студия Pääsuke и танцевальный ансамбль «Юн-Ост».

Юные артисты из Нарвы на экспозиции в музее.

«Добровидение» — это грандиозное, представительное, красочное шоу, участие в котором для нарвитян – и честь, и ответственность, и огромное удовольствие. «Фестиваль народных культур, несущий Добро, ценности, красоту песни и танца, историю костюма, новые знакомства и море восторга!!!», - такой отзыв о фестивале разместили нарвские участники из коллектива «Ласточки» на своей странице в Facebook.

Наша справка: «Впервые название «ДОБРОВИДЕНИЕ» начало фигурировать в мае 2014 года, когда после победы Кончиты Вурст на «Евровидении» депутатом Государственной Думы ФС РФ Олегом Ниловым было предложено создать песенный конкурс, где песни исполнялись бы на национальном языке артиста и в народной песенной манере. В мае 2016 года фестиваль впервые состоялся в Санкт-Петербурге в Российском Этнографическом музее. В фестивале приняли участие десятки исполнителей и коллективов народного творчества из многих регионов России и мира. Впервые экспозиционные залы музея были использованы в качестве площадок для выступления исполнителей и ансамблей традиционной музыки народов мира, после чего в Мраморном зале музея прошел большой концерт. Награждение лауреатов фестиваля и финальный гала-концерт прошли в Государственной академической капелле при участии Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, выступившего с получасовым музыкальным блоком, а также Героя Советского Союза Валентины Терешковой».





Наши

Уезжали из Нарвы рано, уже в 5.45 утра автобус пересек границу Эстонии. Несмотря на ранний час, разговоры не смолкали – девчонки-мальчишки, их родители и руководители коллективов обсуждали, что их ждет в России, в Санкт-Петербурге. Но в северную столицу прибыли все же сонными. Пока автобус пробирался по улицам центра, иногда – в сопровождении полиции, все проснулись, и в Этнографический музей на площади Искусств эстонская делегация вошла вполне бодрой. Надо сказать, что безопасность вокруг и внутри музея была обеспечена на высоком уровне – полиция, национальная гвардия, охранные агентства. Рамки металлоискателей, фэйс-контроль. Ожидали прибытия высоких гостей.

Музей был полон. Встретили волонтеры, раздали бейджики участников. Нам еще повезло – для переодевания, подготовки и короткой репетиции выделили отдельное помещение, пусть и совместно с другими участниками. А некоторым коллективам пришлось готовиться прямо в коридорах третьего, служебного этажа музея.

Но вот хлопоты закончились, и ребята, облаченные в национальные эстонские костюмы, спустились в залы музея, в ту их часть, где расположена экспозиция, посвященная жизни и быту прибалтийских народов. Там и началось, собственно, выступление. До приглашения на сцену Мраморного зала бывшего Михайловского дворца оставалось время, и в декорациях экспозиции зазвучали народные эстонские песни, сопровождавшиеся танцами. А над всем этим действом развевался эстонский флаг. Руководители коллективов, «Ласточек» - Елена Коломийцева, и «Юн-Ост» - Людмила Тураева, использовали это время и как генеральную репетицию перед основным выступлением.

И вот настало время выхода…

На сцене музея

Открыли фестиваль официальные лица – вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева, «отец фестиваля», депутат Государственной думы России Олег Нилов, президент Республики Молдова Игорь Додон, вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон и другие. Был назван и мэр Нарвы Алексей Евграфов.

О президенте Молдовы нужно сказать особо. Игорь Николаевич лично привез на «Добровидение» легендарный коллектив – Государственный академический ансамбль народного танца Молдавии «Жок». В коротком интервью нашему изданию перед началом фестиваля Додон сказал: он очень рад, что появилась такая площадка, где можно восстанавливать культурные связи между республиками бывшего Союза. В его словах есть резон - тот же «Жок» не был в России 31 год. А на фестиваль приехали и Грузия, и Армения, и Азербайджан. Ну и мы – Эстония. Были и гости из Латвии, Польши, Казахстана, а Россия была представлена всеми своими регионами – от Поволжья до Полярной Сибири и Дальнего Востока.

Нужно оговориться, что Мраморный зал не приспособлен для масштабных выступлений. Здесь нет сцены, а тот помост, что соорудили организаторы, просто не вмещал многолюдные коллективы. Зрителям было не слишком удобно – певцы и танцоры выступали перед импровизированной сценой, и были хорошо видны только публике первых рядов. Но наших девчонок и мальчишек это не смутило – и спели, и сплясали, и заслужили аплодисменты и благодарность зрителей.

Концерт продолжался долго. Не стоит перечислять выступавшие коллективы – их было порядка шестидесяти. И на фоне многоцветья костюмов, разнообразия номеров, зажигательной музыки наши ребята отнюдь не потерялись.

Отметим, что «Добровидение» освещали практически все ведущие российские телеканалы, распоряжение об этом дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его приветствие фестивалю было зачитано при открытии. Так что наши «Ласточки» «засветились» на всю огромную Федерацию.

Игорь Додон, президент Молдовы, лично привез на «Добровидение» легендарный коллектив — ансамбль «Жок».

«Сибур-арена»

Второй день «Добровидения», гала-концерт, проходил на «Сибур-арене», в спортивном комплексе, вмещающем более семи тысяч зрителей. И свободных мест в зале не было, причем билеты были совсем не дешевыми. То есть одна из целей фестиваля, популяризация народной музыки, была достигнута.

На главную сцену «Ласточки» и «Юн-Ост» не попали, там выступали, в основном, профессионалы, но зато заняли места в первом ряду партера, а до этого – спели и сплясали в фойе комплекса.

Отметим, что «Добровидение» не является конкурсом, и на гала-концерт попадают не в результате отбора. Как можно сравнить и выбрать, например, между Православным хором, ансамблем Инженерных войск ВС РФ и дуэтом из Армении? Так что программа концерта составлялась исходя из зрелищности. Тут свои законы диктует, в том числе, и телевидение.

Гала-концерт был грандиозным. На сцене творилась феерия. Хор Валаамского монастыря, ансамбли «Жок» из Молдовы и «Белые росы» из Белоруссии, хореографический ансамбль «Имамат» из Дагестана и фольклорный коллектив «Арылы» из Якутии. Нашлось место и звездам передачи «Играй, гармонь!». А в завершение – популярная певица Пелагея.

Фольклорный коллектив из Якутии внес в фестиваль нотку экзотики.

Вспомнили на гала-концерте и об основателях «Добровидения». Памяти Иосифа Давыдовича Кобзона была посвящена отдельная часть гала-концерта. В честь него на сцене зажглись свечи в руках ангелов, а песни Кобзона исполнил народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло.

Действо на сцене было столь зажигательным, что в пляс пускался и зрительный зал. Не остались в стороне и наши девчонки – они лихо отплясывали под русскую «Барыню», на радость телевизионщикам.

Вообще, наши ребята – молодцы! Программу выполнили по максимуму, выложились на сто процентов! На обратном пути, в автобусе, который миновал границу в четыре утра, они обсуждали, как завтра (точнее, сегодня), пойдут в школу. А руководители коллективов призывали их запомнить самые профессиональные выступления и не потерять дух, эмоцию фестиваля – все это можно использовать в своем творчестве.

Остается добавить, что организационную часть поездки обеспечивал Владислав Харитонов, а финансирование для выступления наших на «Добровидении», при поддержке мэра Алексея Евграфова, выделил город.

Виталий Школа

Фотогалерея: Виталий Школа



