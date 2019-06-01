Александр Ларюшин: движение – это жизнь!

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В минувшие выходные, 12 и 13 октября, в спортивном комплексе прошли сателлитные соревнования по фехтованию под патронажем Международного паралимпийского комитета.

Фото: Виталий Школа

Такие соревнования проводятся специально для того, чтобы в них могли принять участие новички – спортсмены, не имеющие турнирного опыта. Тем не менее, на них в актив участников зачисляются рейтинговые очки.

В Нарве на фехтовальную дорожку вышли спортсмены из шести стран – Польши, Финляндии, Норвегии, Эстонии, России и Белоруссии.

О турнире в Нарве мы разговариваем с его организатором, президентом клуба Florett Александром Ларюшиным. Оговоримся, что результаты турнира на момент разговора известны не были.

- Александр, почему соревнования проходят в Нарве?

- Международный паралимпийский комитет (МПОК) заинтересован в развитии региона Прибалтики и Скандинавии.

- Кто организовал турнир?

- Мы, клуб Florett и МПОК. К сожалению, эстонский паралимпийский комитет никакого участия в этом не принимал. У нас с ними разные взгляды на развитие паралимпийского спорта в целом.

- Какие категории в этих соревнованиях?

- У нас два вида оружия – шпаги и рапиры. По заболеваниям участники наших соревнований делятся на категорию А (ампутанты и ДЦП) и В (повреждения позвоночника и грудного отдела).

- Назовите состав нашей команды…

- Братья Дмитрий и Валентин Красиковы, выступающие уже не первый год, и новый член команды Владимир Белов. Он в первый раз участвует в соревнованиях вообще, и сразу – на международном уровне. Надеемся, что приобретет боевой опыт.

- Каковы перспективы у нарвских ребят?

- Конечно, хочется медаль. Но соперники сильные. Россияне, поляк... Посмотрим, бои покажут.

Фото: Виталий Школа

- В двух словах расскажите о Florett, о сегодняшнем дне клуба.

- Сейчас мы чувствуем себя лучше – буквально вылезли из подвала, город выделил нам помещение на первом этаже, крыло бывшей 12 школы. Мы написали ходатайство о строительстве подъемника для наших колясочников, и, возможно, этот проект будет включен в бюджет города на 2020 год.

- Александр, а много в Нарве ребят, перспективных для занятия в вашем клубе? Тех, кто не знает, кто знает, но не приходит?

- Много, очень много. Но всем нужен толчок, «волшебный пендель». Человек передвигается на коляске, получает от государства определенные блага… А здесь нужно напрягаться, ездить на тренировки, упорно заниматься. Человеку нужно себя переломить, заставить. Если это ребенок – напрягаться надо родителям – возить на тренировки, переодевать и так далее. То есть, в потенциале есть много народа, но как их вытащить? Но работа ведется, есть планы, есть кандидаты, есть результаты.

- Занятия спортом влияют на здоровье членов вашего клуба?

- Если люди силой воли побеждают рак… Конечно, спорт влияет положительно. Через год занятий врачи отмечают положительные сдвиги в состоянии больного. Появляется мышечный корсет, укрепляются суставы.

- Есть ли какие-то ограничения для занятий и выступлений на турнирах?

- Ограничений по возрасту нет, ни в спорте, ни, в частности, у нас. 15-летний парень может фехтовать с 50-летним мужчиной. Есть категории по заболеваниям, о которых мы уже говорили.

- То есть, параспорт – это все-таки спорт, а не оздоровительная секция?

- Конечно, спорт! Не зря же проводятся Олимпиады. Нужно только дифференцированно подходить к спорту высоких достижений и оздоровительным занятиям. Это разные вещи и разные деньги. Об этом я пытался говорить с Эстонским паралимпийским комитетом, но меня не слышат.

- Каковы перспективы развития в Нарве паралимпийского спорта?

- Пока я жив, буду заниматься фехтованием. Есть клубы, где занимаются шахматами, шашками, то есть не физически активными видами спорта. Считаю, что нужно двигаться. Не я придумал: «Движение – это жизнь!».

А итоги прошедшего в спорткомплексе турнира для нарвских спорт­сменов таковы: Дмитрий Красиков все же взял два серебра в своей категории, так что мечты о медали не были напрасными. Его брат Валентин – на пятом месте, что тоже неплохо.

Виталий Школа









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