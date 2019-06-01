+Галерея. Дом, где разные народы уживаются под одной крышей

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Программа Осенней столицы пестрит мероприятиями, и среди них на прошедшей неделе был День открытых дверей в городском Доме народов. В этот день, 10 октября, нарвитяне и гости города имели возможность посетить национально-культурные общества и пообщаться с их участниками, узнать больше об истории, культуре и традициях разных народов. Также можно было встретиться с представителями некоммерческих организаций, спортивных и тематических клубов, расположившихся в здании на Креэнхольми, 25.

Члены общества «Русич» мечтают наладить сотрудничество со школами. Фото: Ольга Чепурнова

Дни открытых дверей здесь проводятся с 2016 года, и каждый раз они проходят по-разному. Руководитель Дома народов Валерий Яэгер отмечает, что он всячески старается менять формы общения с нарвитянами: «То у нас концерты, то большие совместные акции с городскими учреждениями. В этот раз мы решили сделать так, чтобы непосредственно в сами общества могли прийти люди и просто познакомиться и пообщаться, из первых рук получить информацию, которая их интересует. Кроме обществ у нас есть 10 спортивных клубов, 20 творческих коллективов, дети могут заниматься эстрадными танцами. С 1 сентября по 31 мая все функционирует, согласно утвержденным договорам. Здесь в этом здании – многокультурная среда, и это способствует культурному общению и взаимообогащению».

Большим шагом в развитии деятельности обществ стало их объединение с сентября 2015 года под одной крышей в здании бывшей Шестой школы. Так, здесь работают такие организации, как Нарвское общество ингерманландских финнов, Белорусское общество «Сябры», русское общество «Русич», Татарское культурное общество, Узбекское общество «Согдиана», Нарвское польское общество, Чувашское общество «Нарспи», Немецкое общество «Хармони», Украинское землячество и другие. Почти в каждом из них есть свой хор и другие творческие группы, которые участвуют в различных концертах и мероприятиях.

Действительно, в этот день все объединения гостеприимно открыли свои двери. Люди приходили, интересовались их деятельностью, узнавали, где и когда будут проходить мероприятия. Бросалось в глаза то, что среди посетителей было мало молодежи, а основу самих обществ составляют люди старшего поколения. По их мнению, это связано со многими причинами. Современные молодые люди могут получить информацию из интернета, и у них нет потребности посещать Дом народов, чтобы узнать об особенностях других культур. Кроме того, они загружены учебой, живут своими интересами.

«В последнее время молодежь застоялась маленько, и мы зазываем молодых людей приходить к нам и в другие общества», - говорит руководитель общества «Русич» Евдокия Тевеленкова. В обществе считают, что было бы хорошо, если бы наладилось сотрудничество со школами. «С нами активно сотрудничают детские сады, а школы нет, - сетуют члены общества. - В детских садах роспись по дереву прилагается к занятиям, поэтому они и обращаются к нам. Мы своих внуков приобщаем, они ходят, поддерживают своих бабушек».

То же мнение выразили и в чувашском обществе «Нарспи», и в других объединениях. Они считают, что в сохранении и развитии межкультурного общения – большая сила и потенциал для развития и укрепления общественных связей. Призывая всех поддержать свою деятельность, руководитель MTÜ Narvamaa Галина Шушкевич заметила:

- Хочу всем сказать, что на данный момент вы все принаровцы, поскольку живете в городе Нарве, а она стоит на реке Нарове. Поэтому, присоединяйтесь к нашему обществу. У нас много интересных мероприятий – концерты, поездки по Принаровью, знакомство с историческими событиями, которые происходили на этой земле. Сейчас нас примерно 90 человек, держимся. Но старые люди уходят, молодежь не приходит.

Конечно, этот вопрос имеет разные аспекты, в том числе и финансовые. Многое держится на энтузиазме членов обществ, которые стараются бережно хранить традиции и обычаи предков. Многие вещи, предметы быта и обихода, представленные в экспозициях, принесены из дома, они остались от прошлых поколений. Также многие вещи собирались в деревнях, где все еще сохранился старинный жизненный уклад. Здесь можно найти самотканые и сшитые вручную предметы одежды и постельного белья, украшения, игрушки, посуду. Интересную экспозицию представило Общество ремесленников.

Елена Чепурнова

Фотогалерея: Ольга Чепурнова











