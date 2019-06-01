Narva Basket состоялся в 20-й раз

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5-6 октября в Нарве прошёл традиционный международный баскетбольный турнир Narva Basket 2019 среди юношей и мальчиков.

Команда «Спортдом» победила в своей возрастной группе.

В этом году турнир стал юбилейным. Вот уже в двадцатый раз молодые спортсмены приехали в Нарву соревноваться в баскетбольном мастерстве. Участниками юбилейного Narva Basket стали баскетболисты из России, Латвии и местные команды из Эстонии.

На церемонии открытия турнира праздник баскетбола поддержали яркими выступлениями танцевальная студия Varjud и воспитанницы Нарвской спортивной школы «Паэмурру», показавшие свой традиционный баскетбольный танец. Официальная часть турнира началась с приветственных слов родоначальницы соревнований Галины Гуляевой – тренера-педагога по баскетболу, которая еще в далёком 1999 году начала прекрасную баскетбольную традицию в нашем городе. Сигнал в свисток о начале турнира был дан судьей международной категории Павлом Антоновым.

Хотелось бы отметить участие в турнире команд из баскетбольной школы Рейнара Халлика - уроженца нашего города, игрока сборной Эстонии по баскетболу, а ныне тренера и руководителя школы. Его команды заняли на турнире 1 и 2 места в возрастной категории 2006-2007 гг.р.

В возрастной группе 2008-2009 гг.р. золотые награды достались баскетболистам команды «Спортдом» из Нарвской спортивной школы «Энергия» (тренер Сергей Розман).

На этих соревнования состоялся дебют самых младших воспитанников спортивной школы «Энергия» (тренер Михаил Шемарин), его команда заняла 4 место, получив первый игровой опыт, а воспитанники постарше – закрепились на 5 месте.

Турнир Narva Basket 2019 проходил при поддержке Ееsti Kultuurkapital, Narva Linnavalitsus. Главным спонсором турнира выступила кофейня ОМА, за что организаторы лично благодарят Анатолия Подволоцкого, а также частное лицо - Игоря Агеева за оказанную финансовую поддержку в организации турнира и за внесённый вклад в развитие баскетбола в Нарве.

Организаторами баскетбольного мероприятия являются спортивная школа «Энергия» и баскетбольный клуб Нарва.

По информации тренера Светланы Лавровой



