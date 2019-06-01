Биатлон бывает разным…

Дата публикации: Вчера, 16:11 Просмотрено: 149

В субботу, 5 октября, на трассах Ореховой горки прошли соревнования по летнему пневматическому биатлону Narva õhkrelva laskejoks 2019.

На пневматическом стрелковом рубеже. Фото: Виталий Школа

По словам тренера Евгения Вшивцева, пневматический биатлон набирает популярность, и во многом это связано с техническим прогрессом: если раньше пневматическую винтовку приходилось «переламывать», чтобы поршень создал необходимое для выстрела давление воздуха, то сегодня просто заправляется баллон внутри винтовки, и давления хватает на все необходимые на рубеже пять выстрелов. Важна и финансовая составляющая – пневматический выстрел намного дешевле порохового. И правила перевозки оружия более щадящие – при пересечении границ это имеет большое значение. Дистанция стрельбы – 10 метров. Отличие и в том, что винтовка лежит на рубеже, пневматика более чувствительна к попаданию в механизм снега и пыли.

Соревнования по пневматическому биатлону проводятся во всем мире, и в прошлом году нарвские спорт­смены участвовали в одном из них в российском этапе Балтийского кубка в Кавголово. В Эстонии также есть желание развивать пневматический биатлон, и одним из инициаторов этого выступает именно Нарва, соревнования у нас проводятся уже во второй раз.

На Ореховой горке стартовало 53 юных спортсмена. Желающих, по словам тренера, было больше – пострелять хотелось многим, но допускали не всех, совсем маленькие просто не в силах справиться с винтовкой. Но основной целью, как сказал Евгений Иванович, было знакомство детей и родителей с замечательным видом спорта, биатлоном. Показать высокий результат не было главной задачей. Слегка подвела погода – к середине дня пошел холодный дождь, но ни юных спортсменов, ни организаторов это не остановило.

Фото: Виталий Школа

В соревнованиях участвовали ведущие клубы Эстонии из Отепя, Таллинна, Эльва, Нымме и Пыльва. Все были в равных условиях, на рубеже их ждали одинаковые винтовки. Дистанции бега были разные для возрастов, но, по меркам биатлона, спринтерскими. За каждый промах спортсмен бежал штрафной круг 50 метров.

Результаты на дистанции 1,5 км (три круга по 500 м) были такими:

Среди 7-летних мальчиков победил Иван Зорин, Нарва, «Энергия». 8 лет – Оскар Раудик, Эльва. 9 лет – Арон-Маттиас Кютт, Эльва. 10 лет – Фредерик Лопухин, Таллинн, 11 лет – Тристан Климберг, Отепя. Третье место в этой группе занял Тимур Кукула из Нарвы.

Девочки, 7 лет – первое место – Марта Раудик, Эльва. 8 лет – Хелена Вяхи, Эльва. 9 лет – Аделина Зайцева, Нарва, «Энергия». У десятилетних девочек весь пьедестал нарвский: 1 место – Елизавета Трифонова, 2 – Анастасия Пидвысоцкая, 3 – Ульяна Киричук. 11 лет – Кармен Ноорметс, Нымме.

На дистанции 2,5 км:

Мальчики 12 лет. Первое место у Даниила Скворцова, Нарва, второе – у Мирона Мячина, Нарва. 13 лет – победитель Арсений Пустошный, Нарва, 2 место – Михаил Гладышев, Нарва.

Девочки, 12 лет: 1 – Ингрид Хиимяэ, Эльва, 2 - Анастасия Ягудина, Нарва, 3 - Екатерина Соколова, Нарва.

Фото: Виталий Школа

Стартовала также группа Sport M, где принять участие могли все желающие, чей возраст выше 13 лет. Первым здесь стал Эрик Раал из нарвского Кайтселийта, вторым – Гордей Петров, Нарва, «Энергия», третьим – Артем Леонов, Нарва, Кайтселийт.

Победители и призеры были награждены медалями Эстонской Федерации биатлона.

Биатлон в Нарве – один из самых любимых и развивающихся видов спорта. И результаты наши стреляющие лыжники показывают очень достойные. Удивительно, но успехов наши спортсмены достигали, не имея своего стрельбища. Сегодня такое специальное стрельбище находится на завершающей стадии строительства, но возможна задержка – дело в том, что поменялся эстонский Закон об оружии, который предусматривает дополнительные требования к безопасности. Но Евгений Вшивцев уверен, что строительство будет завершено, и биатлон в Нарве получит лучшие условия, а с ними - и новый импульс к развитию и успехам.

Виталий Школа



