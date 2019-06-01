+ Галерея. За технологиями будущее, но учителя роботом не заменить

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В конце прошлой рабочей недели в Нарвском Доме детского творчества город в 15 раз чествовал своих лучших учителей. Кульминацией торжества стало объявление имени обладателя почетного титула «Учитель года 2019». Мэр Нарвы Алексей Евграфов огласил победителя, точнее победительницу. Ею стала завуч Кренгольмской гимназии, учитель эстонского языка и литературы Урве Ая.

Юные актеры театра-студии «16. Комната» НДДТ своей инсценировкой пошутили над телефонной зависимостью, которой страдают не только многие школьники, но и их учителя. Фото: Наталья Соболева

Праздник с космическим уклоном

Чествование педагогов в связи с всемирным Днем учителя стало доброй городской традицией. В ходе торжества неизменно чествуют отправившихся на заслуженный отдых учителей, поздравляют их молодых коллег, только что вступивших на этот профессиональный путь. (К слову, нынче к работе в детских садах и школах города приступили 15 молодых учителей). Традиционно же перечисляют заслуги номинантов и победителей, осыпают цветами и благодарностями, радуют красивыми концертными номерами, которые в этот раз показали танцоры и театралы Нарвского Дома детского творчества.

Даже ведущие у этой церемонии практически не меняются. Тем не менее, удивить собравшихся в концертном зале НДДТ своим творческим подходом к теме сценария им удалось. Сотрудницы Отдела культуры нарвской мэрии Анастасия Яковлева, Ирина Табакова и Полина Францева, выбравшие для праздника тему космоса и технологий, вышли на сцену в костюмах роботов. А в качестве логических мостиков повествования были использованы сцены из культовых фильмов советского времени «Гостья из будущего» и «Приключения Электроника».

Поднявшийся на сцену для поздравления учителей мэр Нарвы, проникнувшись «космической» атмосферой действа, чуть ли не извинился за то, что сам не облачился в подходящий случаю костюм. А без шуток он упомянул, что за утренним кофе с президентом Эстонии, гостившей в тот день в Нарве, беседовали в том числе и об учительском труде.

Подхватившая эстафету поздравлений председатель Нарвского городского собрания и директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович призвала педагогов, погружаясь с головой в работу, не забывать все же о своих семьях и близких, находить время для общения с ними и даже позволила в день профессионального праздника отложить в сторону ученические тетрадки.

Когда работа — объект для творчества

Во всех номинациях городского конкурса «Учитель года 2019» в этом году были представлены 22 участника. Больше всего кандидатов было в номинациях «Лучший учитель - друг детей» и «Творческий учитель». Это, наверное, вполне символично для Нарвы, позиционирующей себя городом, дружелюбным к детям, в котором во все времена живут очень способные и талантливые люди.

Судите сами: пальму первенства в номинации «Творческий учитель» оспаривали шесть учителей. Это педагог английского языка Юлия Носова из Языкового лицея, чьи ученики с удовольствием участвуют в школьных спектаклях, поставленных их учителем; это Ирина Москалева из детского сада «Сядемеке», которая со своими воспитанниками активно участвует в городских мероприятиях; это Елена Платова из детсада «Викеркаар», которая своими руками готовит для ребят учебные материалы; это Екатерина Аверко из Дома детского творчества, которая разработала программу реставрации кукол; это известный в городе художник Шамиль Алиев, передающий юному поколению свои знания в области рисунка, живописи и композиции. Вне сомнения, все эти люди заслуживают самого высокого признания своих заслуг и неслучайно были отмечены благодарственными письмами от инстанций разного уровня.

Победу в этой номинации жюри конкурса присудило преподавателю духовых музыкальных инструментов Нарвской музыкальной школы Игорю Тену, сумевшему всего за полтора года создать духовой оркестр. Военному дирижеру по образованию, Игорю Тену довелось руководить оркестрами в разных уголках Советского Союза, в том числе быть дирижером военного оркестра города на Неве. Принявший приглашение директора Нарвской музыкальной школы Татьяны Гончаровой Игорь Тен теперь не только развивает в ребятах музыкальное дарование, но и воспитывает дисциплину. Он сам пишет аранжировки и подбирает для каждого ученика подходящий именно для его физических данных инструмент.

В номинации «Лучший учитель — друг детей» победил тренер по настольному теннису спортшколы «Паэмурру» Владимир Петров, который является, как говорят спорт­смены, играющим тренером в своем отделении. Он не просто возит своих воспитанников на ответственные соревнования, но и сам участвует в них. Возможно, именно это помогает ему легко налаживать контакт с ребятами, в том числе находить подход к «трудным» подросткам.

Интегрируют языки и технологии

Также победителями в разных номинациях стали педагоги, использующие в своей работе по обучению языку различные активные методики.

Например, учитель эстонского языка и литературы Пяхклимяэской гимназии Ингуна Йоанди успевает еще быть наставником молодых коллег и будущих учителей. Учитель группы полного языкового погружения детсада Päikene Екатерина Журавлева смело интегрирует в обучении информационные технологии (Смарт стол и Смарт доску). А ее коллега Евгения Минова из детсада Põngerjas не только приобщает детей к традициям эстонского народа через песни и танцы, но и обучает их работе с инфотехнологическими средствами (компьютер, планшет, интерактивная доска) и робототехнике.

Нарвские педагоги активно пишут проекты, находят для них финансовую поддержку. А возглавляющая в течение ряда лет городскую секцию руководителей по интересам Наталья Варакина из Солдинаской гимназии мотивирует и вдохновляет молодежь быть активными гражданами, координируя работу ученического самоуправления, учит ребят писать и реализовывать проекты.

Учитель года 2019 l Лучший творческий учитель Юлия Носова — Языковой лицей. Ирина Москалева — д/c Sädemeke. Елена Платова — д/с Vikerkaar. Екатерина Аверко — НДДТ. Шамиль Алиев — Нарвская Художественная школа. Победитель: Игорь Тен — Нарвская музыкальная школа. l Лучший учитель — друг детей Татьяна Галицкая — Нарвская Паю школа. Елена Шапочникова — д/с Punamütsike. Кристина Петровская — д/с Tareke. Зоя Баранова — д/с Tuluke. Анатолий Потапов — КЮМ Победитель: Владимир Петров — NSK Paemurru. l Лучший учитель интегрированного обучения Победитель: Екатерина Журавлева — д/с Päikene. l Лучший учитель, использующий инфотехнологии Светлана Касеметс — д/с Potsataja. Победитель: Евгения Минова — д/с Põngerjas. l Лучший учитель — лидер Ольга Лучка — Нарвская Кесклиннаская гимназия. Светлана Светлышенко — д/с Käoke. Алексей Богданов — NSK Energia. Победитель: Ингуна Йоанди — Нарвская Пяхклимяэская гимназия l Лучший учитель — ментор Елена Кадацкая — д/с Sipsik. Победитель: Наталья Варакина — Нарвская Солдинаская гимназия l Учитель года 2019 Урве Ая — Нарвская Кренгольмская гимназия.

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева









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