Бегать, стрелять, побеждать

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28 сентября в Отепя прошли соревнования по летнему биатлону. В группе 13 и 15 лет разыгрывались медали чемпионата Эстонии и Värska Original, у 17-,19- и 22-летних биатлонистов – только медали Värska.

Летний биатлон – это бег со стрелковыми рубежами. Для старших ребят винтовка стоит в пирамиде у стрелковой позиции, для младших – лежит на месте стрельбы. За каждый промах дается штрафное время в 30 секунд.

В группе М13 нарвитянин Даниил Скворцов на дистанции 3 км занял первое место. В группе 15-летних девушек (4 км) Олеся Румянцева стала третьей. У юношей М15 (5 км) Михаил Блохин также занял 3 место.

В группе М 17 (5 км) у девушек весь пьедестал почета был нарвским – Виолетта Коноплева – 1 место, Анастасия Федорцева – 2, и София Гладковская – 3 место. У юношей М17 (6 км) Алексей Ярушкин стал первым, Марк Ильин – вторым.

Среди 19-летних биатлонисток первой была Ульяна Юрлова, София Балабанова – третьей. У юношей в этой группе Руслан Рахманов стал вторым, Георгий Фоминых – третьим.

Виталий Школа