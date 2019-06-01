«Не человек, а вертолет»: 80-летняя эстонка снимается в кино

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С Валве Маалман мы познакомились во время кастинга статистов для шпионского детектива «0-2», часть эпизодов которого будут снимать в Нарве в понедельник и вторник 8 и 9 октября.

Валве Маалман на кастинге в «Астри» Фото: Ирина Токарева

Первый кастинг был проведен киностудией еще летом, в атриуме торгового центра «Астри». Тогда элегантная и общительная дама в шляпке и длинном шарфе рассказала: она специально приехала из Кохтла-Ярве, чтобы попасть на кастинг в Нарве, поскольку участие в киносъемках - одно из ее хобби, на которое она подсела три года назад.

Пока ждали съемок «0-2»

В начале сентября стало известно, что съемки фильма в Нарве откладываются предположительно на начало октября, так как исполнитель главной роли Прийт Выйгемаст повредил пяточное сухожилие и съемочная группа ждет его выздоровления.

Валве Маалман на кастинге в «Астри» Фото: Ирина Токарева

Мы же с Валве договорились, что, не дожидаясь начала съемок, все же встретимся и поговорим о том, как она на восьмом десятке, когда большинство дам ее возраста редко удаляются от дома дальше, чем на собственную дачу, вдруг стала активной киностатисткой.

Когда выбирали время для этой беседы, оказалось, что у пожилой дамы довольно плотный график: в течении одной только прошлой недели она участвовала в концерте пенсионеров в Йыхвиском доме культуры, два дня провела в Таллинне, участвуя в съемках новой телепередачи для канала TV3, болела за внука на мотогонках в Кохтла-Нымме, а параллельно с этим не забывала заниматься садовыми работами и проведением водопровода в своем доме. «Ну, вы просто...» - сказала я и запнулась, не находя сразу нужного слова. «Не человек, а вертолет, - засмеялась в ответ Валве. - Так меня многие друзья зовут».

Все началось с «Вечного пути»

В июле 2016 года в Силламяэ начали снимать эпизоды совместного финско-шведско-эстонского фильма Ikitee - «Вечный путь». В сьемках, которые продолжались целую неделю, участвовали сотни статистов со всего Ида-Вирумаа.

«Я вначале привезла с собой целую «команду» пенсионеров из Кохтла-Ярве и Йыхви, но не все выдержали - каждый съемочный день длился по 8 часов. Я усталости не чувствовала - было очень интересно наблюдать за тем, как снимают кино, как работают актеры, режиссер, гримеры», - рассказывает Валве. Ей очень понравилось, что в фильме, создатели которого старались максимально достоверно передать атмосферу и детали быта 1930-40-х годов, гримировали и переодевали в аутентичную одежду каждого статиста.

«Помню, что одной даме не понравилась шляпка, которую на нее надели, и она спросила, нельзя ли ей сниматься в своей. Но я сразу почувствовала себя в «историческом» костюме очень уверенно. В одной из сцен мы сидели в ресторане - его снимали в Силламяэском доме культуры - и чувствовали себя почти как на настоящей вечеринке. А совсем близко - настоящие, известные актеры», - вспоминает Валве.

По словам Маалман, самым большим испытанием для нее стала премьера фильма в Силламяэском доме культуры, на которую создатели Ikitee пригласили всех статистов из Ида-Вирумаа. Я напоминаю ей о том, что фильм, который демонстрировался также и в Нарве и многим зрителям понравился, получил в 2017 году главную финскую кинопремию «Юсси» как лучший фильм года.

«Да, так и есть. Но я весь фильм проплакала - такая это оказалась замечательная, но очень грустная картина. Я даже никому не говорила потом - идите, обязательно посмотрите Ikitee. Я говорила, что это хороший фильм, но не каждый захочет два часа плакать над такой печальной историей, основанной на реальных событиях», - рассказывает Валве.

Интернет и гаджеты не пугают

Увидела ли она на экране себя? «Да, в каких-то сценах меня видно, но в каких - знаю только я одна», - улыбается Валве. Что дает ей это хобби? «Чувство, что участвуешь в каком-то нужном общем деле. Интересные знакомства с новыми людьми», - поясняет Валве. Сколько обычно получают статисты? «За съемочный день платят 50-70 евро. Но деньги, конечно, не главное, я и бесплатно готова участвовать, как в фильме «0 - 2», - отвечает Валве.

Валве с 90-летней пенсионеркой в передаче телеканала TV3 рассказывают, как они используют интернет в повседневной жизни. Фото из личного архива Валве Маалман



Она рассказывает, что в прошлом году участвовала также в съемках эстонского фильма «Прощай, СССР!», большую часть эпизодов которого снимали в Силламяэ, и теперь с интересом ждет премьеры, которая намечена на конец года. А до этого участвовала в сьемках нескольких эпизодов сериала канала ETV+ «Ласнагорск», для чего специально ездила в Таллинн. Как узнает о новых кастингах? «Иногда информацию нахожу сама в интернете, иногда знакомые. Зная, что мне это интересно, присылают сообщения - смотри, вот новый кастинг. Вообще-то предложений таких довольно много, на то, чтобы везде успеть, даже времени не хватает», - рассказывает она.

Например, в одной передаче канала TV3 Валве и еще 92-летняя эстонская пенсионерка рассказывали о том, как они справляются с современными гаджетами и насколько знакомы с молодежным сленгом, который принят в социальных сетях. «Ведущая задавала нам вопросы - и мы примерно на половину из них - ну, может быть, на одну треть, ответили правильно», - довольна Валве.

30 шляпок, танцы и путешествия

Согласна ли она с тем, что старость иногда называют «золотые годы»? «Да, это время, когда много свободы, принадлежишь самому себе, а жизнь продолжается», - говорит Валве. Ее муж умер 12 лет назад, две дочери и трое внуков давно уже взрослые и в заботе не нуждаются.

«Надо прожить эти годы интересно, ведь жизнь все равно прекрасна. Например, в нашей пенсионерской компании я запретила говорить о болезнях - понятно, что в таком возрасте у каждого что-то не в порядке, но от таких разговоров веселее не становится. Зато мы в этом году семь раз ездили в круиз в Стокгольм на пароме - если знать все нюансы, то такая поездка обходится по 20 евро с человека, а ведь на пароме каждый раз дают такие хорошие концерты, и потанцевать можно!» - продолжает она.

Валве любит яркие, нескучные наряды. Фото из личного архива Валве Маалман

У Валве есть своя страничка в Фейсбуке, где в ее друзьях числятся многие известные люди. Как она с ними знакомится? «Кого-то знаю очень давно - я ведь тридцать лет проработала инженером по кадрам на хлебокомбинате в Кохта-Ярве, и в Кохтла-Ярве всех знаю, например, журналистов газеты «Северное побережье». С кем-то знакомлюсь через общих знакомых, с кем-то - во время предвыборных компаний, тогда я хожу на все встречи с кандидатами в Рийгикогу - так, например, я познакомилась с Игорем Грязиным»,- рассказывает пенсионерка.

Среди ее других увлечений - наряды, танцы, путешествия. «У меня тридцать шляпок, и к каждой я подбираю шарф, что непросто. Зато какое это приятное чувство - выйти из дома, в чем-то красивом, ярком. Например, я очень не любила свою темную коричневую шубу, пока однажды не подобрала к ней оранжевую шляпу и такого же цвета перчатки и сумочку. В таком наряде уж точно не будешь выглядеть скучно!» - смеется она.

Ирина Токарева