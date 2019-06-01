Потерянное весло стало препятствием для попадания в финал А

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С 28 по 29 сентября в Вильянди прошел Baltic Cup, Кубок Балтийских стран по академической гребле. Это традиционная международная ежегодная регата для спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет.

Пьедестал почета в гонке на 500 м.

В соревнованиях приняли участие более трехсот спортсменов из 11 стран. В первый день соревнований дистанция классическая, 2000 метров, во второй день – укороченная, 500 м. Для детей это дополнительный стимул, возможность показать себя, ротация призеров.

Проводился командный зачет. Сборная Эстонии завоевала три бронзовых медали, что нельзя назвать успехом. Но смело можно назвать одну из медалей нарвской SK Energia: в экипаже бронзовой четверки девушек три нарвитянки – Ульяна Сафонова, Елизавета Петрова и Влада Дейснер. Четвертой на веслах была Келли Ярвоя из Пярну. Тренировал эту лодку нарвский тренер Валерий Осмокеску.

В первый день на 2000 м, в предварительном заезде нужно было занять 1 или 2 место, чтобы отобраться в основной финал. Наша четверка заняла третье – попасть в финал А помешало, в том числе, потерянное весло. В финале В эстонская команда стала первой, заняв, таким образом, 6 место.

На дистанции в 500 м, во второй день, в предварительном заезде наша лодка уступила только команде из Германии. В финале также победила немецкая четверка, наши стали третьими, пропустив вперед лодку из России.

Виталий Школа