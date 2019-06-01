Baltic Cup Narva – разминка перед чемпионатом

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Футзал в Нарве – это, прежде всего, команда Narva United. Именно благодаря успехам этого клуба в наш город пришел «большой футзал» - 28-29 сентября в спортивном центре состоялся турнир Baltic Cup, прошедший под эгидой Baltic Futsal League – балтийской футзальной лиги и в рамках программы Осенней культурной столицы.

Победитель турнира – каунасский «Витис».

На турнир приехали руководители Baltic Futsal League – директор Борис Шипунов и коммерческий директор лиги Максим Белицкий. Накануне начала турнира они дали пресс-конференцию. По ее итогам стало понятно, что у руководства лиги большие планы по развитию футзала в Балтийском регионе.

В частности, они рассказали, что нынешний розыгрыш Baltic Cup – пятый по счету, и в этом году он является прологом к первому сезону Балтийской футзальной лиги. Цель его, в том числе, - протестировать все наработки, все службы, которые затем будут использоваться в рамках игр лиги.

- Baltic Cup Narva – это пролог, тестовый промотурнир, - сказал Борис Шипунов, - его результаты не отражаются в сетке игр лиги. Но команды с удовольствием приняли приглашение на турнир. Результатом видится уровень повышения мастерства команд на всей линейке футзала – от детско-юношеского до команд мастеров. Не случайно, с прицелом на будущее, в Нарве проходит и мини-турнир женских команд.

Коммерческий директор говорил о развитии Baltic Futsal League как продукта.

- Мы хотели бы, чтобы уровень футзала рос не только как спорта, но и как маркетингового, коммерческого продукта, - сказал Максим Белицкий, - чтобы вокруг клубов формировались бизнес-сообщества, основанные на региональном патриотизме, чувстве поддержки, чтобы в них были вовлечены не только местные компании и предприятия, но и болельщики. С этой стратегической целью на протяжении пяти недель мы учили клубы привлекать болельщиков, работать с бизнесом, спонсорами. Уже на этом кубке мы применяем то, что будем делать весь сезон – единый формат трансляций, съемка всех матчей. Мы видим, что в Нарве отклик есть, и надеемся, что так же будет и во всех городах, где будут проходить матчи лиги.

Что же такое Baltic Futsal League, каков ее статус? Каков рейтинг Baltic Cup Narva?

- Лига – это частная организация, - объяснил Борис Шипунов, - поэтому можно говорить, что и нынешний турнир – частный. Этому есть объяснение: для того, чтобы перейти под эгиду УЕФА и ФИФА, нужно выполнить ряд требований, которые мы можем и готовы выполнять, но в нынешних реалиях положения дел с футзалом в Балтийском регионе нам выгодно и корректно находиться в статусе частного турнира. Почеркну, выдерживая все требования международных регламентов.

В заключение пресс-конференции Борис Шипунов признался в своей любви к Нарве и сказал, что, когда поступило предложение провести турнир здесь, руководство Baltic Futsal League приняло его с удовольствием.

- Здесь есть замечательная площадка, хорошее место для размещения команд, - отметил он.

Теперь, собственно, о турнире. В нем приняли участие пять мужских и три женских команды. Мужчины – ФК «Витис» (Каунас, Литва), МФК АЖИО (Санкт-Петербург, Россия), ФК РСУ/БАО (Добеле, Латвия), ФК «Космос» (Таллинн, Эстония) и ФК Нарва Юнайтед (Нарва, Эстония). Женщины: ЦС Калининский (Санкт-Петербург), ФК ПАЭ Юнайтед (Таллинн) и СДЮШОР ППО ОАО МТЗ (Белоруссия, Минск).

Все команды сыграли между собой, то есть у мужчин каждая провела по четыре игры. Зачет результатов проходил по очкам.

У мужчин вне конкуренции были футболисты из Каунаса, выигравшие все свои матчи. Решалось всё в заключительном поединке с АЖИО, но и здесь литовцы были более чем убедительны – 4:1.

Второе место заняли россияне, бронза – у таллиннского «Космоса».

Нарвские же спортсмены довольствовались пятым местом. По словам руководителя Narva United Александра Дмитриева, результат мог быть и другим, но в решающем поединке при счете 0:1 наши заменили вратаря дополнительным полевым игроком и пропустили обидный гол в пустые ворота.

Борис Шипунов оценил уровень игр Baltic Cup Narva как «выше среднего», но отметил, что турнир – предсезонный, команды еще не вкатились в игру, не набрали форму. Но именно для того, чтобы дать командам почувствовать игру, и нужны такие турниры.

Нарва с завершением турнира с футзалом не расстается – в рамках чемпионата Baltic Futsal League команда Narva United примет дома три матча. Регламент и расписание игр лиги будут известны в ближайшее время.

Виталий Школа