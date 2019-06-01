+ Галерея. Нарвский Дом эстонского языка отпраздновал новоселье

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Вчера, 1 октября, в Нарве открылись новая главная контора Фонда интеграции и приступивший к работе в ней Дом эстонского языка, где все желающие могут бесплатно изучать эстонский язык и практиковаться в нём.

Министр культуры Тынис Лукас и Ирене Кяосаар, руководитель Фонда интеграции, символически открыли Дом, позвонив в колокольчик. Фото: Андрес Раудъялг.



В торжественной церемонии открытия участвовали министр культуры Тынис Лукас, министр внутренних дел Март Хелме, министр по делам народонаселения Рийна Солман, руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар и руководитель Дома эстонского языка в Нарве Маргарита Кялло.

В Нарву Фонд интеграции переехал еще 2 января 2019 года и до сих пор работал, предлагая услуги Дома эстонского языка и курсы во временных помещениях.

Ирене Кяосаар, руководитель Фонда интеграции:

- Мы очень рады нашему новому дому, поскольку теперь находимся в самом центре культурной и творческой Нарвы, где под одной крышей с нами работают театральный центр Narva Vaba Lava, нарвская студия ERR и инкубатор предпринимательства Objekt. Наш переезд расширил присутствие государства в Нарве, сделал его ближе к людям, мы создали 20 рабочих мест и в самом лучшем смысле являемся хорошим примером открытости государства людям.

Кяосаар подчеркнула, что обучение эстонскому языку и создание языковой среды для практики – это лишь часть деятельности Фонда: нарвский Дом эстонского языка, несомненно, станет еще одним форпостом эстонской культуры в Ида-Вирумаа.

Два миллиона евро — на изучение языка

Так как Дом эстонского языка является, в том числе, и местом учебы, то министр культуры Тынис Лукас символически открыл его, позвонив в переданный ему Ирене Кяосаар колокольчик, но при этом подчеркнул: здесь не просто учатся, сидя в классах.

Тынис Лукас:

- Здесь при помощи мероприятий и консультаций создаются культурное пространство и языковая среда, благоприятствующие языковой практике. Создание такой среды особенно важно именно в Нарве, где эстонский язык не звучит столь часто.

По словам министра, Фонд интеграции проделал очень ценную работу, поэтому на обучение взрослых людей эстонскому языку правительство выделило Министерству культуры на 2020 год дополнительно два миллиона евро. «Благодаря этому в будущем году большее количество людей сможет бесплатно изучать наш родной язык в этом новом доме», - сказал Тынис Лукас.

Для всего Ида-Вирумаа

По словам руководителя нарвского Дома эстонского языка Маргариты Кялло, учебная деятельность и услуги, предлагаемые в Доме языка, разнообразят возможности использования и практики эстонского языка в Ида-Вирумаа. «Помимо Нарвы мы развиваем сотрудничество с местными самоуправлениями и учебными заведениями в Кохтла-Ярве и Силламяэ, чтобы и тамошним жителям предлагать бесплатное обучение эстонскому языку и консультации», - сказала Маргарита Кялло.

А руководитель Круглого стола национально-культурных обществ Ида-Вирумаа Александр Дусман напомнил, что именно Фонд интеграции поддержал проект создания в Нар­ве Рощи народов Эстонии.

Александр Дусман:

- Хочу поздравить и вас, и всех нас, местных жителей, с тем, что Фонд интеграции наконец-то перебрался в Нарву и не собирается отсюда уезжать. Мы уверены в том, что этот Дом будет родным и гостеприимным для всех жителей Нарвы и региона Ида-Вирумаа.

Все услуги Дома - бесплатны

На открытии состоялась веселая викторина, в ходе которой знание эстонского языка смогли проверить оперная певица и главный организатор Нарвских дней оперы Юлия Савицкая, инструменталист, организатор джазового фестиваля и директор Силламяэской музыкальной школы Владимир Высоцкий и член легендарной хип-хоп группы 5Miinust Павел Бочаров, известный под псевдонимом Venelane.

В Дом эстонского языка приглашаются все взрослые люди, для кого эстонский не является родным языком, независимо от уровня владения государственным языком, чтобы изучать эстонский язык и практиковаться в нем или просто послушать эстонскую речь и быстрее освоиться с местной жизнью. В Доме эстонского языка предлагаются различные формы обучения: языковые курсы разных уровней, обучение в тандеме с эстонцем, участие в языковых кафе или киновечерах, также организуется языковая практика в формате учебных комнат. В Доме эстонского языка также можно получить профессиональную языковую консультацию. Все услуги Дома эстонского языка бесплатны.

Нарвский Дом эстонского языка открыт для посетителей по будням по адресу Линда, 2. Все желающие могут связаться по адресу электронной почты eestikeelemaja@integratsioon.ee или по телефону 6599 030.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Андрес Раудъялг