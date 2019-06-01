Танель Кангерт занял на ЧМ 7-е место и завоевал путевку на Олимпиаду

Общество / СпортТанель Кангерт занял на ЧМ 7-е место и завоевал путевку на Олимпиаду
Дата публикации: Вчера, 11:37 Просмотрено: 117
На проходящем в британском Йоркшире ЧМ по велоспорту эстонец Танель Кангерт занял седьмое место в гонке с раздельным стартом.
Танель Кангерт. Автор: www.imago-images.de/Scanpix
Отставание от победителя, австралийца Роана Денниса составило 2 минуты и 7 секунд, от 3 места — 12,6 секунд, сообщили в четверг, 26 сентября, "Новости спорта" на волне "Радио 4".
Всего финишировало 57 спортсменов.
Седьмое место является наивысшим достижением для эстонских велосипедистов на ЧМ. Такой результат гарантировал Танелю Кангерту путевку на ОИ в Токио.
Источник: rus.err.ee