Танель Кангерт занял на ЧМ 7-е место и завоевал путевку на Олимпиаду

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На проходящем в британском Йоркшире ЧМ по велоспорту эстонец Танель Кангерт занял седьмое место в гонке с раздельным стартом.

Танель Кангерт. Автор: www.imago-images.de/Scanpix

Отставание от победителя, австралийца Роана Денниса составило 2 минуты и 7 секунд, от 3 места — 12,6 секунд, сообщили в четверг, 26 сентября, "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Всего финишировало 57 спортсменов.

Седьмое место является наивысшим достижением для эстонских велосипедистов на ЧМ. Такой результат гарантировал Танелю Кангерту путевку на ОИ в Токио.

Источник: rus.err.ee