Возможность для занятий спортом - прямо у дома

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23 сентября в Нарве состоялось открытие двух спортивных площадок в разных жилых районах города, ещё две должны появиться до конца этого года.

Новую площадку сразу же опробовали воспитанницы женского отделения баскетбольной секции спортивной школы Паэмурру. Фото: Софья Боборенко

В Шахматном саду (в квартале между улицами Энергия и Кереса и Таллиннским шоссе) появилась профессиональная баскетбольная площадка. А на улице 26 Июля рядом с Хоровой школой (здание бывшей 12-й школы) по многочисленным просьбам местных жителей была создана многофункциональная площадка-коробка, которая позволяет играть в баскетбол, мини-футбол и волейбол, а рядом расположились турники и другие приспособления для воркаута - уличной гимнастики. Мэр города Алексей Евграфов обратил внимание, что в этом году спортивные площадки были построены по новому принципу: сразу же вместе со спортивной частью появилось освещение и видео-наблюдение.

- Надеемся, что дети и взрослые будут использовать эти площадки как днем, так и вечерами, им не будет мешать темнота. А их безопасность, как и безопасность городского имущества, будет обеспечена видео-охраной. Нам хотелось бы, чтобы ремонтировать площадку пришлось из-за её износа от активного употребления, а не из-за хулиганов, - сказал он журналистам.

По данным директора Департамента городского имущества и хозяйства НГУ Елены Скулачевой, строительные работы вела фирма Kivipartner, надзор собственника осуществляла фирма Linvill. Стоимость двух площадок составляет 180 тысяч евро.

Директор поблагодарила подрядчиков за работу.

Заведующая отделом коммунального хозяйства Татьяна Леннук отметила, что новые площадки соответствуют профессиональным спортивным требованиям как по размеру, так и по оснащению, в частности, при их строительстве использовано специальное сертифицированное покрытие.

И детские площадки

Мэр Алексей Евграфов сообщил, что до конца этого года планируется открыть ещё две спортивные площадки. Рядом с Паю школой будет создана баскетбольная, подобная той, которая расположилась в Шахматном саду, там же появится и уличный комплекс тренажеров. В Линда-парке (между улицами Линда и Пушкина) создадут детский городок и воркаут-комплекс. Детский игровой городок появится на ул. Кангеласте, 40b, рядом с детским садом Käoke. В 2019 году на проектирование и строительство детских площадок было предусмотрено 158 тыс. евро (без учета налога с оборота). Подрядчик - компания Ksil Eesti должна закончить работы к 30 сентября.

Напомним, что в городском бюджете средства на создание спортивных и детских площадок в жилых районах выделяются не первый год, в прошлом году их было открыто три.

Обрадуются ли горожане?

Не секрет, что обновление спортивных площадок в жилых районах радует далеко не всех жителей города. В прошлом году в соцсетях звучали жалобы на их посетителей, которые в вечернее время бранью и шумом нарушали покой людей, проживающих в соседних домах. Не войдут ли новые места сбора молодежи в противоречие с интересами интересов нарвитян? А. Евграфов уверен, что увлечение спортом необходимо развивать.

- Город обустраивает спортивные и детские площадки или по просьбам жителей района или в тех местах, где они изначально находились. Мы просто приводим их в порядок, а любовь к спорту надо прививать, - считает он.

Для повышения интереса горожан к уличному спорту в планах городских властей привезти в Нарву летом будущего года чемпионат по стрит-болу, а также провести чемпионат по пляжному волейболу.

Используйте правильную обувь

В медиа периодически появляется информация о том, что с одной или с другой площадки исчезают игровые элементы или части покрытия. Иногда урон городскому имуществу наносится и без злого умысла. Так, на спортплощадке у Пяхклимяэской гимназии специальное покрытие пострадало из-за подростков, которые приходили играть в бутсах с шипами, предназначенными для футбола на траве.

- Мы поставили таблички, что играть в бутсах запрещено. Насколько дети и подростки будут соблюдать это предупреждение, сказать сложно. Но надо прививать им понимание того, что чем бережнее ты относишься к площадке, на которой играешь, тем дольше она будет тебе служить. Ремонтировать площадки мы, безусловно, будем, но для этого потребуется время и, конечно, деньги, - отметил мэр города.

Софья Боборенко