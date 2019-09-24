Фальшивая или настоящая: могила в Темном саду вновь вызвала споры историков

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24.09.2019 в Нарвском музее состоялась традиционная историческая конференция, один из докладов которой был посвящен теме, горячо обсуждавшейся несколько лет назад: является ли подлинным захоронение красноармейцев Вильяндиского коммунистического полка, погибших в 1918 году?

В свое время власти Нарвы отказались от сноса мемориальной плиты

в Темном саду. Фото: Ирина Токорева

В 2013 году Нарвское общество защитников старины с полной уверенностью окрестило мемориальную плиту в Темном саду «псевдомонументом». По словам руководителя Нарвского общества защитников старины Юри Тыниссона, представители советской власти в 1965 году установили на концертной площадке Темного сада надгробный монумент и инсценировали перезахоронение там бойцов 2-го Вильяндиского коммунистического стрелкового полка (ВКСП), погибших в первом сражении Освободительной войны 28 ноября 1918 года.

Эту версию счел достоверной и нарвский городской секретарь Антс Лийметс, который тогда же сказал журналистам, что защитники старины во главе с Юри Тыниссоном проделали большую работу, изучая действительные обстоятельства установки монумента в Темном саду.

Однако нарвский историк и краевед Илья Давыдов, изучив большое количество архивных документов, относящихся к событиям 1950-60-х годов, пришел к выводу, что захоронение все же подлинное. Историк рассказал, что, несмотря на отсутствие прямых источников, свидетельствующих о факте перезахоронения останков бойцов в Темном саду, этот проект обсуждался и согласовывался в различных советских инстанциях около 10 лет и связанные с ним документы осели в архивах самого разного уровня, от городских до республиканских.

В ходе поисков Давыдов обнаружил три варианта установки монумента, один из них - в Темном саду, этот вариант был инициирован участником тех событий Карлом Кангером, который написал письмо в Центральный комитет Коммунистической партии Эстонии. Соответствующее решение ЦК КПЭ принял быстро, и нигде нет сведений о том, что оно в дальнейшем было отменено. Имеется также архивный документ о том, что нарвский гор­исполком выделил на перезахоронение останков из Сийвертси значительную денежную сумму. Имеются письменные воспоминания свидетелей, которые подтверждают: захоронение в Темном саду подлинное.

Хотя другие участники конференции не нашли доклад Давыдова убедительным, сам краевед считает, что изыскания необходимо продолжать. «По крайней мере, решение городских властей не переносить и не сносить установленный в Темном саду монумент является правильным. А поиски подтверждений того, что захоронение подлинное, стоит продолжать», - сказал нашему изданию Илья Давыдов.

Ирина Токарева.