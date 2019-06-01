Успех нарвских кикбоксеров заслужил особой благодарности города

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В среду, 18 сентября, в Горуправе состоялся прием спортсменов, занявших призовые места на молодежном чемпионате Европы по кикбоксингу.

Совсем недавно город благодарил своих земляков за выдающиеся успехи на физической олимпиаде школьников, в этот раз чествовали молодых спортсменов. Фото Татьяна Завьялова

3 золотых, 2 серебряных

Четыре юноши, одна девушка и их тренер Сергей Тимофеев оказались в центре внимания представителей руководства города, Отдела культуры и журналистов. Получили благодарственные письма, роскошные букеты, в их честь был накрыт чайный стол.

А причиной для такого торжества стало блестящее выступление спортсменов действующего в Нарве клуба KONKIRO на чемпионате Европы по кикбоксингу в Венгрии. Столь удачное, что это вылилось и в серьезный успех сборной Эстонии.

Чемпионат, который Сергей Тимофеев охарактеризовал как «самый престижный чемпионат Европы Всемирной организации кикбоксинга ( WAKO)», проходил с 23 августа по 1 сентября в Венгрии. В нем участвовало 1400 спортсменов из 41 страны. Сборную Эстонии представляла делегация из 5 спортсменов: нарвитяне Александра Джикаева (44 кг, К-1) , Илья Скольнов (60 кг, К-1), Даниил Гайдук (67 кг, К-1), Андрес Ойтсар (75 кг, К-1) и кикбоксер из FFC Tallinn Александр Соловьёв (63.5, К-1).

Нарвский тренер Сергей Тимофеев — наставник всех этих ребят, уже много лет он является старшим тренером сборной Эстонии.

- Бои проходили сложно, для каждого требовалось соединение нескольких компонентов: концентрация внимания, техническая оснащённость, тактика. Любая ошибка могла привести к проигрышу, - рассказал по приезде с соревнований старший тренер. - Наши спортсмены справились с поставленной задачей. Андрес Ойтсар одержал победу над спортсменами из Словакии, Болгарии, Хорватии и стал чемпионом Европы. Победив спортсменов из Франции, России, Хорватии чемпионом Европы стал Илья Скольнов. Александра Джикаева в финале победила спортсменку из России и стала чемпионкой Европы. Даниил Гайдук и Александр Соловьев стали вице-чемпионами Европы.

Как отметил Сергей Тимофеев на последовавшем после награждения брифинге, чемпионат Европы собрал спортсменов самого высокого уровня, отличившихся на отборочных чемпионатах.

- Команда Эстонии заняла 19-е место из 41-го. Это очень высокий результат, - комментирует Сергей Тимофеев. - Учитывая, что у нас выступало 5 спортсменов, а, к примеру, от России, занявшей 1-е место, - 80 человек.

Не остался без награды и сам Сергей Тимофеев: он получил кубок как самый корректный тренер чемпионата Европы.

«Первый раунд» состоялся в Нарве

Спортивный клуб KONKIRO действует в Нарве около 17 лет, его основная база находится в спортхолле на ул. Раквере, есть также отделение в Доме народов на ул. Креэнхольми. Сейчас в клубе занимается 110 человек, это спортсмены начиная с 4-х лет, верхней возрастной планки, отмечает тренер, не установлено.

Нарва может гордиться тем, что дорога эстонского кикбоксинга к международному признанию пролегала через нее.

- В Нарве кикбоксинг как вид спорта создавал я, - рассказывает Сергей Тимофеев. - Я был также самым первым кикбоксером, выступившим от Эстонии — в Донецке в 91-м году. Первая команда от Эстонии на чемпионате мира полностью состояла из моих учеников. В то время Федерации кикбоксинга в Эстонии еще не было, но нам удалось занять 5-е место.

Если переступит порог Олимпийских игр, тогда - Токио

- А если все началось с вас, где учились вы сами? - начинаем мы расспрашивать «легенду местного спорта».

- О, это долгая история. Вначале я изучал рукопашный бой - в спецназе, в элитном десантном подразделении, где именно, не скажу. Затем вернулся в Эстонию и, будучи к тому времени инструктором по рукопашному бою, начал тренировать ребят из оперативных комсомольских отрядов, потом перешел на силовые структуры: милиция, охранные фирмы.

А после того, как в Нарву переехал из России Алексей Еремин и создал объединение «Восток»( дзюдо), я возглавил в нем отделение рукопашного боя и карате.

- Федерация - это была необходимая формальность или жизненная потребность?

- Это объединило наши клубы, создало почву для взаимодействия: сегодня у нас 21 клуб в кикбоксинге и несколько десятков в тайском боксе.

- Кто ваши ребята в социальном плане?

- Это молодежь 16-18 лет: учащиеся, работающие. Относятся они к последней юниорской категории, но уже имеют по 10 профессиональных боев (выступления на платной основе). У Андреса Ойтсара в ноябре будет профессиональный бой в турнире «первый из первых», а Даниил Гайдук приглашен в сборную Европы, которая поборется в ноябре со сборной России.

Даниил Гайдук, Андрес Ойтсар и Александра Джикаева являются моими помощниками. Они хотят стать тренерами, заниматься этим профессионально.

- А были у ваших воспитанников еще более высокие результаты, чем привезенные из Венгрии?

-Да, были. Андрес - чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу. Даниил Гайдук два раза на Чемпионате мира занимал вторые места, в 2017 году стал чемпионом Европы. После этого - только Олимпийские игры. Надеемся теперь выступить в Токио в 2020 году, занять там как минимум призовые места.

Татьяна Завьялова

Фото: Татьяна Завьялова