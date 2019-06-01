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Общество / СпортУспех нарвских кикбоксеров заслужил особой благодарности города

Дата публикации: Вчера, 14:09 Просмотрено: 186

В среду, 18 сентября, в Горуправе состоялся прием спортсменов, занявших призовые места на молодежном чемпионате Европы по кикбоксингу.

Успех нарвских кикбоксеров заслужил особой благодарности города
Совсем недавно город благодарил своих земляков за выдающиеся успехи на физической олимпиаде школьников, в этот раз чествовали молодых спортсменов. Фото Татьяна Завьялова

3 золотых, 2 серебряных

Четыре юноши, одна девушка и их тренер Сергей Тимофеев оказались в центре внимания представителей руководства города, Отдела культуры и журналистов. Получили благодарственные письма, роскошные букеты, в их честь был накрыт чайный стол.

А причиной для такого торжества стало блестящее выступление спортсменов действующего в Нарве клуба KONKIRO на чемпионате Европы по кикбоксингу в Венгрии. Столь удачное, что это вылилось и в серьезный успех сборной Эстонии.

Чемпионат, который Сергей Тимофеев охарактеризовал как «самый престижный чемпионат Европы Всемирной организации кикбоксинга ( WAKO)», проходил с 23 августа по 1 сентября в Венгрии. В нем участвовало 1400 спортсменов из 41 страны. Сборную Эстонии представляла делегация из 5 спортсменов: нарвитяне Александра Джикаева (44 кг, К-1) , Илья Скольнов (60 кг, К-1), Даниил Гайдук (67 кг, К-1), Андрес Ойтсар (75 кг, К-1) и кикбоксер из FFC Tallinn Александр Соловьёв (63.5, К-1).

Нарвский тренер Сергей Тимофеев — наставник всех этих ребят, уже много лет он является старшим тренером сборной Эстонии.

- Бои проходили сложно, для каждого требовалось соединение нескольких компонентов: концентрация внимания, техническая оснащённость, тактика. Любая ошибка могла привести к проигрышу, - рассказал по приезде с соревнований старший тренер. - Наши спортсмены справились с поставленной задачей. Андрес Ойтсар одержал победу над спортсменами из Словакии, Болгарии, Хорватии и стал чемпионом Европы. Победив спортсменов из Франции, России, Хорватии чемпионом Европы стал Илья Скольнов. Александра Джикаева в финале победила спортсменку из России и стала чемпионкой Европы. Даниил Гайдук и Александр Соловьев стали вице-чемпионами Европы.

Как отметил Сергей Тимофеев на последовавшем после награждения брифинге, чемпионат Европы собрал спортсменов самого высокого уровня, отличившихся на отборочных чемпионатах.

- Команда Эстонии заняла 19-е место из 41-го. Это очень высокий результат, - комментирует Сергей Тимофеев. - Учитывая, что у нас выступало 5 спортсменов, а, к примеру, от России, занявшей 1-е место, - 80 человек.

Не остался без награды и сам Сергей Тимофеев: он получил кубок как самый корректный тренер чемпионата Европы.

«Первый раунд» состоялся в Нарве

Спортивный клуб KONKIRO действует в Нарве около 17 лет, его основная база находится в спортхолле на ул. Раквере, есть также отделение в Доме народов на ул. Креэнхольми. Сейчас в клубе занимается 110 человек, это спортсмены начиная с 4-х лет, верхней возрастной планки, отмечает тренер, не установлено.

Нарва может гордиться тем, что дорога эстонского кикбоксинга к международному признанию пролегала через нее.

- В Нарве кикбоксинг как вид спорта создавал я, - рассказывает Сергей Тимофеев. - Я был также самым первым кикбоксером, выступившим от Эстонии — в Донецке в 91-м году. Первая команда от Эстонии на чемпионате мира полностью состояла из моих учеников. В то время Федерации кикбоксинга в Эстонии еще не было, но нам удалось занять 5-е место.

Если переступит порог Олимпийских игр, тогда - Токио

- А если все началось с вас, где учились вы сами? - начинаем мы расспрашивать «легенду местного спорта».

- О, это долгая история. Вначале я изучал рукопашный бой - в спецназе, в элитном десантном подразделении, где именно, не скажу. Затем вернулся в Эстонию и, будучи к тому времени инструктором по рукопашному бою, начал тренировать ребят из оперативных комсомольских отрядов, потом перешел на силовые структуры: милиция, охранные фирмы.

А после того, как в Нарву переехал из России Алексей Еремин и создал объединение «Восток»( дзюдо), я возглавил в нем отделение рукопашного боя и карате.

- Федерация - это была необходимая формальность или жизненная потребность?

- Это объединило наши клубы, создало почву для взаимодействия: сегодня у нас 21 клуб в кикбоксинге и несколько десятков в тайском боксе.

- Кто ваши ребята в социальном плане?

- Это молодежь 16-18 лет: учащиеся, работающие. Относятся они к последней юниорской категории, но уже имеют по 10 профессиональных боев (выступления на платной основе). У Андреса Ойтсара в ноябре будет профессиональный бой в турнире «первый из первых», а Даниил Гайдук приглашен в сборную Европы, которая поборется в ноябре со сборной России.

Даниил Гайдук, Андрес Ойтсар и Александра Джикаева являются моими помощниками. Они хотят стать тренерами, заниматься этим профессионально.

- А были у ваших воспитанников еще более высокие результаты, чем привезенные из Венгрии?

-Да, были. Андрес - чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу. Даниил Гайдук два раза на Чемпионате мира занимал вторые места, в 2017 году стал чемпионом Европы. После этого - только Олимпийские игры. Надеемся теперь выступить в Токио в 2020 году, занять там как минимум призовые места.

Татьяна Завьялова
Фото: Татьяна Завьялова

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